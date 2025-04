Giao ban toàn quốc hệ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Ngày 3-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban quý I-2025 hệ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Trung tướng Lê Văn Tuyến-Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Ánh

Trong quý I-2025, Công an các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, nhất là trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; tăng cường công tác tuyên truyền về lĩnh vực PCCC và CNCH; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, khu dân cư và các hộ gia đình duy trì, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn PCCC; thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo về lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý tốt các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố khi có yêu cầu.

Trong quý I, toàn quốc xảy ra 935 vụ cháy, làm chết 15 người, bị thương 20 người, thiệt hại về tài sản khoảng 51,14 tỷ đồng và trên 140 ha rừng bị cháy; xảy ra 5 vụ nổ, làm chết 4 người, bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản khoảng 50 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 485 lượt phương tiện và 2.920 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia 216 vụ CNCH; cứu được 205 người, tìm được 116 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Đồng thời, hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 229 người trong các vụ cháy, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị giá hơn 43,3 tỷ đồng. So với quý I-2024, số vụ cháy giảm 225 vụ, giảm 13 người chết, thiệt hại về tài sản giảm 27,37 tỷ đồng. Riêng địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 7 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, gây thiệt hại về tài sản khoảng hơn 5,9 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm về PCCC và CNCH trong quý II-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Văn Tuyến-Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và Công an các địa phương thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, như: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường PCCC trong tình hình mới, đặc biệt là PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; công tác hướng dẫn, xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” trong cộng đồng dân cư phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Bộ Công an; quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC; đa dạng các biện pháp, hình thức tuyên truyền, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp, trường học… Với mục tiêu, nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội và Nhân dân để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy, nổ xảy ra.