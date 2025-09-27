Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

Nhiều tín hiệu tích cực

Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có tổng diện tích hơn 41 nghìn ha, nằm trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom và Đức Cơ. Trong đó, khu trung tâm được quy hoạch với diện tích 155,12 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong giai đoạn 2002-2025, khu trung tâm đã được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 398 tỷ đồng. Qua đó, cơ bản đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội tại Cửa khẩu.

Đồng thời, khu công nghiệp được quy hoạch hơn 210 ha; đã chuyển đổi mục đích và giao Ban Quản lý Khu kinh tế hơn 37 ha, còn hơn 172 ha chưa chuyển đổi. Khu vực này đã được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 28,33 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thu hút được 37 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 643,9 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng, đạt 49,6% tổng vốn đăng ký.

Trong đó, khu trung tâm thu hút 33 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 530,5 tỷ đồng (vốn đầu tư thực hiện ước đạt 285,9 tỷ đồng, đạt 53,9% tổng vốn đăng ký). Khu công nghiệp thu hút 4 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 113,4 tỷ đồng trên diện tích 8,22 ha (vốn thực hiện 33,2 tỷ đồng, đạt 29,3% tổng vốn đăng ký).

Đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành của tỉnh giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tính đến ngày 31-8 đạt 155 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 92 triệu USD, chiếm 19,9% kim ngạch nhập khẩu của toàn tỉnh. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: cao su tự nhiên, hạt điều thô, mì, quả chuối tươi, quả xoài tươi, gỗ điều, xoài dùng làm than củi…

Kim ngạch xuất khẩu đạt 63 triệu USD, chiếm 2,9% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là kết cấu thép, hàng bách hóa, phân bón, vật tư nông nghiệp, sắt thép, bột đá, sản phẩm nhựa, bò cái mang thai…

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước và thu khác tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trong 8 tháng năm 2025 đạt 8,6 tỷ đồng (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước). Từ đầu năm đến nay, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu thu được 2,23 tỷ đồng (tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Gửi gắm nhiều tâm tư

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đang có hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hoặc đang quan tâm đến lĩnh vực này đã bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt để đơn vị có dịp trao đổi trực tiếp về những tâm tư, vướng mắc trong hoạt động đầu tư.

Ông Bùi Trần Nhân Trí-Tổng Giám đốc THACO AGRI chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Bùi Trần Nhân Trí-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO AGRI) cho hay: THACO AGRI thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp tích hợp tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ với quy mô lớn, mang tính công nghiệp trên diện tích 84 nghìn ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

“Trong thời gian qua, THACO AGRI đã được các cơ quan chức năng tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tạo điều kiện hỗ trợ tốt đối với công tác xuất-nhập khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần nâng hạn ngạch xe qua lại trong ngày để đảm bảo công suất hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần nâng cao hệ thống khai visa điện tử để mở rộng giao thương, tạo điều kiện thông thoáng cho việc qua lại tại Cửa khẩu”-ông Trí đề xuất.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Điểm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Sáng Đức Cơ-trăn trở: “Nguồn nguyên liệu hạt điều, mì, đậu tương từ Campuchia về rất lớn, có thể mang lại nguồn lợi kinh tế cao nếu có nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, khi nhập về, chúng tôi phải mang đi bán ở các tỉnh khá xa xôi dẫn đến tốn nhiều chi phí, nguồn tiêu thụ cũng hạn chế. Nếu có các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nguyên liệu thô tại chỗ sẽ vừa tận dụng nguồn nguyên liệu rất lớn, vừa tạo được việc làm cho người dân ở địa phương”.

Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng, hệ thống kho bãi cũng như logistics tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Hiện-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Gia Trọng Tín phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hoài

Bà Lê Thị Hiện-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Gia Trọng Tín-bày tỏ: “Chúng tôi mong tỉnh sẽ tập trung đầu tư quy hoạch hạ tầng, kho bãi, đường sá giao thông, hệ thống logistics một cách đồng bộ, quy mô. Khi đó, chắc chắn "đất lành chim đậu", các doanh nghiệp sẽ đổ về đầu tư vì nơi đây tiềm năng rất lớn. Điều này không chỉ giúp hoạt động thương mại ở khu vực sôi động hơn, mang lại nguồn thu cho tỉnh, mà còn tạo việc làm cho người dân địa phương”.

Nêu ý kiến tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Sen nêu lên nguyện vọng của các doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Hoài

Bà Sen gửi gắm: “Bên cạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng, doanh nghiệp mong rằng các thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa; tỉnh tăng cường giải quyết thủ tục điện tử, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần có chính sách ưu đãi về phí dịch vụ, hỗ trợ tài chính, tín dụng để mở rộng sản xuất, khai thác mạnh mẽ hơn nữa nguồn tài nguyên của tỉnh mới sau sáp nhập, từ đó hình thành chuỗi liên kết giá trị khép kín”.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, nhiều vấn đề vướng mắc đã được lãnh đạo tỉnh và đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh với phương châm “5 cùng”: cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả và cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

Tỉnh cũng không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng việc ban hành các cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn thông qua việc xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, bảo đảm sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả của chính quyền các cấp với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình. Đến với Gia Lai, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền).

Cụ thể, phải hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới, ưu tiên đầu tư bãi kiểm hóa, kho ngoại quan, kho lạnh, hệ thống kiểm tra chuyên ngành; gắn kết hạ tầng Cửa khẩu với các tuyến giao thông lớn, đặc biệt là tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Bên cạnh đó, nghiên cứu và nhanh chóng triển khai cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh phù hợp với tình hình thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Triển khai mô hình “một cửa, một lần dừng”, quản lý phương tiện và hàng hóa bằng công nghệ số, QR code…; tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp.

Ảnh: Văn Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn các doanh nghiệp tập trung nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nghiên cứu, mở rộng đầu tư, phát triển ngành nghề phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, đổi mới tư duy là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chuyển đổi từ “tư duy kinh doanh truyền thống” sang “tư duy đổi mới sáng tạo”, hạn chế tối đa xuất khẩu thô; thay vào đó, chú trọng đầu tư công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm.

“Qua Hội nghị, tôi nhận thấy giữa tỉnh và các doanh nghiệp đã bắt đầu có tiếng nói chung theo tinh thần đồng hành và trách nhiệm. Hy vọng tất cả sẽ chung tay phát triển Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh một cách bền vững, lành mạnh, trở thành cực tăng trưởng của tỉnh. Từ đó, giúp nâng cao kim ngạch thương mại, tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia”-Chủ tịch UBND tỉnh cho hay.