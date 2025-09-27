Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đối thoại với các doanh nghiệp có hoạt động tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp có hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Nguyễn Như Trình-Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và hàng chục doanh nghiệp đang có hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hoặc đang quan tâm đến lĩnh vực này.

Hiện nay, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thu hút được 37 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 643,9 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng (chiếm 49,6% tổng vốn đăng ký).

Trong 8 tháng đầu năm 2025, hoạt động xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh của các doanh nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu tính đến ngày 31-8 đạt 92 triệu USD, chiếm 19,9% kim ngạch nhập khẩu của toàn tỉnh. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: cao su tự nhiên, hạt điều thô, sắn, quả chuối tươi, quả xoài tươi, than củi tạm nhập-tái xuất, gỗ điều và xoài dùng làm than củi…

Kim ngạch xuất khẩu đạt 63 triệu USD, chiếm 2,9% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: năng lượng điện, phân bón, vật tư nông nghiệp, bò cái mang thai, kết cấu thép, sắt thép, thức ăn gia súc, thùng carton phục vụ các dự án trồng trọt và chăn nuôi tại Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gợi mở nhiều nội dung cho các doanh nghiệp trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước và thu khác tại đây tính đến ngày 31-8 đạt 8,6 tỷ đồng (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước). Mặt hàng có số thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng cao su, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của mặt hàng gỗ điều, xoài dùng làm than củi; thuế xuất khẩu phân bón và bột đá vôi.

Các doanh nghiệp tham gia đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay: Bên cạnh những kết quả đạt được, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản, khó khăn trong việc tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ, thị trường và nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách còn chồng chéo; một số thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu đồng bộ; công tác điều hành ở một số nơi còn cứng nhắc, chưa thực sự phục vụ doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

“Hội nghị hôm nay là dịp để lãnh đạo UBND tỉnh lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu đang gặp phải. Đồng thời cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận lại vai trò, trách nhiệm, giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu phát triển hơn trong thời gian tới”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.