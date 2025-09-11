Danh mục
Chấm dứt giao thông tự phát trong lòng hồ Núi Một

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 10-9, ông Hồ Nguyên Sĩ-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định cho biết UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương chấm dứt toàn bộ hoạt động giao thông đường thủy dân sinh và vận chuyển tự phát trong lòng hồ Núi Một (xã An Nhơn Tây).

Việc chấm dứt này sẽ được thực hiện ngay khi tuyến đường từ thôn Hiệp Hưng (xã Canh Vinh) đến làng Canh Tiến hoàn thành và đưa vào sử dụng (dự kiến trong tháng 10-2025).

long-ho-thuy-loi-lang-canh-tien.jpg
Lâu nay, người dân làng Canh Tiến chủ yếu di chuyển bằng ghe, xuồng qua hồ Núi Một để ra xã An Nhơn Tây; mùa khô kết hợp đi theo đường mòn tự phát ven hồ khi mực nước xuống thấp. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh đó, vào tháng 3-2025, tuyến đường kết nối quốc lộ 19 và 19B qua Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định cũng đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Canh Vinh và khu vực lân cận trong việc giao thương, di chuyển. Khi tuyến đường vào làng Canh Tiến hoàn thành, người dân sẽ thay thế hoàn toàn việc đi lại bằng đường thủy bằng đường bộ, an toàn, thuận lợi hơn.

UBND tỉnh đã giao các xã Canh Vinh, An Nhơn Tây tổ chức tuyên truyền chủ trương này đến người dân, đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định cắm biển cấm, lắp rào chắn, ngăn chặn giao thông không đúng quy định trong lòng hồ, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.

Hồ Núi Một được xây dựng từ năm 1978, sửa chữa nâng cấp vào các năm 2000 và 2012, có dung tích 110 triệu m³ nước, đảm bảo tưới cho 2.800 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt-công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Công trình có đập đất cao 32,5 m, thuộc loại đập lớn, cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.

img-5786.jpg
Lòng hồ Núi Một - nơi người dân lâu nay thường sử dụng ghe hoặc xuồng máy để đi lại. Ảnh: Trọng Lợi

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh công năng luồng tuyến đường thủy nội địa Nhơn Tân - Canh Tiến thành tuyến phục vụ du lịch trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Được biết, lâu nay làng Canh Tiến thuộc xã Canh Vinh có khoảng 450 người dân sinh sống biệt lập trong lòng hồ, không có đường giao thông mà chủ yếu di chuyển bằng ghe, xuồng qua lòng hồ Núi Một hoặc đi bộ theo đường mòn tự phát vào mùa khô ra xã An Nhơn Tây và ngược lại.

