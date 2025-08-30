Danh mục
Sức sống mới ở An Nhơn Tây

TRỌNG LỢI
(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Chúng tôi về xã An Nhơn Tây trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi khắp nơi rộn ràng cờ hoa mừng Tổ quốc tròn 80 mùa thu độc lập. Xuôi theo con đường dẫn từ ngã tư quán Cai Ba đến hồ Núi Một, khung cảnh thanh bình hiện ra dọc hai bên đường với những ngôi nhà mới xen lẫn vườn cây xanh mướt, thấp thoáng là những ngôi nhà cao tầng khang trang. Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê trù phú, yên vui, như một minh chứng sống động cho sức sống mới đang lan tỏa trên mảnh đất từng là căn cứ cách mạng năm xưa.

12-1.jpg
Tuyến đường từ ngã tư quán Cai Ba vào hồ Núi Một được mở rộng, thảm nhựa phẳng lì. Ảnh: Trọng Lợi

Điểm mốc quan trọng tạo sức bật cho An Nhơn Tây là công trình hồ Núi Một hoàn thành từ năm 1980, không chỉ cấp nước sản xuất nông nghiệp cho xã mà còn phục vụ sinh hoạt, công nghiệp cho cả khu vực phía Đông tỉnh. Từ hồ nước này, vùng đất khô cằn ngày nào đã trở nên màu mỡ, đánh thức tiềm năng nông - lâm - ngư nghiệp.

Ông Hồ Văn Nhơn (64 tuổi, thôn Nam Tượng 2) chia sẻ: “Nhờ nguồn nước ổn định, tôi canh tác 11 sào lúa và bắp, phát triển mô hình nuôi bồ câu lai sinh sản. Mỗi năm, gia đình lãi ròng 300 triệu đồng. Cuộc sống nay đã sung túc hơn rất nhiều”.

Không chỉ nông nghiệp khởi sắc, An Nhơn Tây cũng thu hút nhiều DN đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, chế biến. Tiêu biểu là trang trại gà giống của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, trang trại bò sữa Vinamilk… góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, nhờ thực hiện các chính sách đầu tư đặc thù và phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã đã nâng cấp hàng chục tuyến đường, lắp hệ thống chiếu sáng, đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Cuối tháng 8 năm nay, dự án nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt từ hồ Núi Một cũng hoàn thành, với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng, mang nguồn nước sạch đến từng hộ dân, cải thiện chất lượng sống rõ rệt. Theo ông Nguyễn Huỳnh Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã An Nhơn Tây, địa phương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.

Từ một vùng căn cứ địa từng hứng chịu bom đạn khốc liệt, An Nhơn Tây hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, khoác lên diện mạo mới của một miền quê trù phú, yên bình và kiêu hãnh như chính tinh thần bất khuất của An Trường năm xưa.

null