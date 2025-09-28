Gia Lai: Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn kỹ năng

(GLO)-Ngày 28-9, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn khai mạc lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, Hội dành cho hơn 200 bí thư, phó bí thư Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên trên toàn tỉnh.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, với các nội dung: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; công tác triển khai chiến dịch Thanh niên xung kích mùa bão lũ; hướng dẫn thực hiện quy trình nhân sự đại hội Đoàn cấp xã; những vấn đề về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và trên địa bàn tỉnh Gia Lai; công tác chuyển đổi số; công tác tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã; kỹ năng tổ chức trò chơi tập thể…

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban tổ chức và các học viên tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.