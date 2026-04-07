Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Stung Treng và Bộ Tư lệnh Quân khu I

(GLO)- Ngày 7-4, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Stung Treng và Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh.

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra; Trung tướng Ly SoRaRith - Tư lệnh Quân khu I tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng quà cho Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi đến thăm chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Đây là chuyến thăm, làm việc chính thức đầu tiên tại tỉnh Stung Treng trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025; đồng thời, bày tỏ niềm vui khi nhận được sự đón tiếp trọng thị, thân tình từ Tỉnh trưởng Sor Soputra và lãnh đạo cấp cao của tỉnh Stung Treng.

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, đồng chí Phạm Anh Tuấn chúc chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây nhiều niềm vui, hạnh phúc và địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng khẳng định: Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả thiết thực. 2 tỉnh đã thường xuyên tổ chức các đoàn lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp sang thăm, chúc mừng lẫn nhau nhân các dịp lễ, Tết.

Những chuyến thăm này đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt, gắn bó giữa 2 Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai - Stung Treng nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng suốt nhiều năm qua đã hỗ trợ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Để triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết tại Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn lãnh đạo tỉnh Stung Treng quan tâm, mở các tuyến vận tải hành khách kết nối giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa 2 bên.

Lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai - Stung Treng chụp hình lưu niệm. Ảnh: R'Piên

Đồng thời, đồng chí đề xuất tỉnh bạn kiến nghị Chính phủ Campuchia xem xét sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia theo hướng tăng hạn ngạch phương tiện, tiến tới bỏ hạn ngạch đối với phương tiện vận tải hàng hóa qua lại giữa 2 nước.

Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Gia Lai triển khai dự án cũng như sang khảo sát, nghiên cứu hợp tác đầu tư tại Stung Treng nhằm đóng góp vào sự phát triển của cả 2 tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị tỉnh Stung Treng định kỳ tổ chức các diễn đàn, hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 bên gặp gỡ, trao đổi thông tin và mở rộng hợp tác.

Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Đội K52 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh theo chủ trương của Chính phủ 2 nước.

Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Stung Treng trong đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hỗ trợ kinh phí để tỉnh Stung Treng xây dựng công trình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tỉnh trưởng Sor Soputra bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra (bên phải) tặng quà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: R'Piên

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước, cũng như bày tỏ sự tri ân trước những giúp đỡ to lớn từ Chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pôl Pốt, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng cho hay sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với Đội K52 để tìm kiếm ngày càng nhiều hơn các liệt sĩ, hồi hương về yên nghỉ tại Việt Nam.

Tỉnh trưởng Sor Soputra cũng mong muốn Gia Lai tạo điều kiện hỗ trợ, làm cầu nối trong thu hút đầu tư, giới thiệu các doanh nghiệp của tỉnh sang nghiên cứu, đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của Stung Treng như nông nghiệp và du lịch.

Đồng thời, trân trọng mời đồng chí Phạm Anh Tuấn và các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sang tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do tỉnh Stung Treng tổ chức vào tháng 5-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bên trái) dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Campuchia - Việt Nam (giai đoạn 1979-1989) ở thành phố Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Campuchia - Việt Nam (giai đoạn 1979-1989) ở thành phố Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên trong đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Campuchia - Việt Nam (giai đoạn 1979-1989) và khảo sát để đầu tư nâng cấp Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại thành phố Stung Treng.

Tại Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng quà cho Trung tướng Ly SoRaRith - Tư lệnh Quân khu I. Ảnh: R’Piên

Bên cạnh thông tin nhanh về tình hình của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập và những tiềm năng, lợi thế của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng cho hay, vừa qua, tỉnh Gia Lai đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với chính quyền 3 tỉnh: Stung Treng, Ratanakiri, Preah Vihear với nhiều nội dung hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là nền tảng quan trọng để các bên tăng cường hợp tác, phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Cùng với mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia, tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I luôn được gìn giữ và phát huy.

Lực lượng chức năng 2 bên đã phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai luôn trân trọng, biết ơn sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Bộ Tư lệnh Quân khu I trong việc hỗ trợ, giúp đỡ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn.

Quang cảnh buổi chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu I. Ảnh: R'Piên

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Trung tướng Ly SoRaRith và lãnh đạo Tư lệnh Quân khu I tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời với Đảng bộ, chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai nhằm bảo đảm an ninh chính trị; đồng thời quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K52 thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Ly SoRaRith cũng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc Campuchia.

Trung tướng Ly SoRaRith nhấn mạnh: Bộ Tư lệnh Quân khu I thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh Gia Lai trên mọi lĩnh vực công tác nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng - chống tội phạm trên tuyến biên giới; hỗ trợ Đội K52 trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương liệt sĩ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tỉnh Gia Lai sang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia…