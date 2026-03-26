Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh khó khăn tại xã Chư Sê

(GLO)- Ngày 25-3, Hội Cựu Chiến binh xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho ông Kpă Kun là hội viên cựu chiến binh khó khăn ở làng Hăng Ring.

Quang cảnh lễ bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh Kpă Kun. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, căn nhà được xây dựng có diện tích 80 m2, gồm: 1 phòng khách, 4 phòng ngủ và công trình phụ, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng. Căn nhà được khởi công xây dựng từ tháng 1-2026 với tổng kinh phí 210 triệu đồng. Trong đó, kinh phí do Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê vận động từ các nhà hảo tâm là 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình, anh em dòng họ ông Kpă Kun đóng góp và giúp ngày công xây dựng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đồng thời tiếp thêm động lực để hội viên cựu chiến binh Kpă Kun vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.