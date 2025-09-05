Gia Lai khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Kinh tế tư nhân (KTTN) ở tỉnh Gia Lai đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng.

Để làm rõ vai trò ngày càng quan trọng của KTTN đối với tăng trưởng, tạo việc làm và sự phát triển bền vững của tỉnh cùng những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Mai Hưng-Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Võ Mai Hưng-Phó Giám đốc Sở Công Thương.

* Thưa ông, sau một thời gian thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh đã ghi nhận những kết quả nổi bật nào?

- Có thể nói, KTTN tại tỉnh đã khẳng định được vai trò then chốt. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh chỉ có trung bình 585 doanh nghiệp (DN) thành lập mới mỗi năm, thì sang giai đoạn 2021-2025, con số này tăng gần gấp 3 lần, đạt 1.567 DN/năm, nâng tổng số DN đang hoạt động lên 17.500.

Ngoài ra, chúng ta có khoảng 66.900 hộ kinh doanh đang hoạt động cùng gần 350 mô hình kinh tế trang trại.

Việc đóng góp của KTTN là rất rõ: Chiếm 80% GRDP toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8%/năm, cao hơn mức chung của tỉnh (6,3%/năm). Giai đoạn 2016-2025, KTTN tạo ra 71.200 việc làm, tương ứng 93% việc làm trong nền kinh tế.

Thu nhập bình quân lao động khu vực tư nhân cũng tăng mạnh, từ 72 triệu đồng/người năm 2020 lên khoảng 129 triệu đồng/người vào năm 2025, tức tăng 12,4%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP.

Công nhân sản xuất hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu tại Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Hải Yến

* Những lĩnh vực nào của KTTN ghi nhận sự đóng góp nổi bật?

- Trước hết là nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản. Nhiều DN tư nhân đã đầu tư dây chuyền hiện đại để chế biến cà phê, hồ tiêu, cao su, chuối xuất khẩu. Ngành này hiện chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Thứ hai là năng lượng tái tạo. Tư nhân đã tham gia mạnh mẽ vào các dự án điện mặt trời, điện gió, đưa Gia Lai trở thành địa phương có sản lượng năng lượng tái tạo hàng đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và logistics, tư nhân cũng chiếm ưu thế. Nhiều DN nhỏ và vừa đã tận dụng chính sách chuyển đổi số để mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, giúp doanh thu tăng 15-20% so với trước.

*Để có được thành quả đó, tỉnh đã triển khai những chính sách gì nhằm khuyến khích phát triển KTTN, thưa ông?

- Trên cơ sở Nghị quyết số 68, tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là cải cách thủ tục hành chính: Đến năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% số thủ tục, 50% thời gian xử lý và 30% chi phí tuân thủ. Tất cả thủ tục được số hóa, công khai trên Cổng Dịch vụ công.

Thứ hai là hỗ trợ tiếp cận công nghệ số. Tỉnh cung cấp miễn phí nhiều nền tảng số, phần mềm kế toán, quản trị cho DN nhỏ và hộ kinh doanh.

Công ty CP Phú Tài vừa đầu tư nhà máy sản xuất gỗ với dây chuyền máy móc hiện đại tại Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An. Ảnh: Hải Yến

Thứ ba là chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN. Đây là “làn sóng thứ nhất” nhằm gia tăng số lượng DN mới. “Làn sóng thứ hai” là khởi nghiệp sáng tạo. Chính sách “0 đồng” (miễn, giảm nhiều loại chi phí ban đầu) đã khuyến khích hàng nghìn hộ mạnh dạn chuyển đổi.

Thứ tư là hỗ trợ vốn, đất đai. Tỉnh đã số hóa toàn bộ quy trình giao đất, cho thuê đất, áp dụng cơ chế xử lý “đồng thời-song song” trong thẩm định môi trường, cấp phép xây dựng, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho DN.

* Để nâng cao vai trò KTTN trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp gì?

- Tỉnh xác định 3 trục chiến lược: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục giảm chi phí, thời gian thủ tục, minh bạch hóa quy trình, áp dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hỗ trợ DN.

Nâng cao năng lực DN: Tập trung đào tạo doanh nhân, nâng cao quản trị, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Liên kết và hội nhập chuỗi giá trị: Khuyến khích hình thành các cụm liên kết ngành, kết nối DN tư nhân với DN đầu tư trực tiếp nước ngoài, DN nhà nước để tạo hệ sinh thái phát triển.

Đặc biệt, tỉnh sẽ phát triển KTTN trên 5 trụ cột chiến lược. Mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai có khoảng 65.000 DN, trong đó hình thành một số DN đủ sức vươn tầm quốc tế.

* Ông nghĩ gì về vai trò của KTTN trong hành trình phát triển sắp tới?

- Có thể thấy, Nghị quyết số 68 đã tạo cú hích quan trọng cho KTTN ở tỉnh. Tôi tin rằng với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân, cùng sự đồng hành của Nhà nước, KTTN ở tỉnh sẽ không chỉ là động lực tăng trưởng, mà còn là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tuần hoàn, hướng đến sự phát triển bền vững.

Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng KTTN sẽ đóng góp nhiều hơn trong GRDP, tạo nhiều việc làm có thu nhập cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai trở thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Bắc Tây Nguyên.

