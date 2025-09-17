(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề xuất hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ (ảnh minh họa).

Theo đó, Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, gồm:

Công chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin hoặc công nghiệp công nghệ số, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); giao dịch điện tử trong cơ quan, tổ chức hành chính từ trung ương đến địa phương.

Viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin hoặc công nghiệp công nghệ số, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); giao dịch điện tử trong đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương.

Dự thảo trên nêu rõ, danh mục vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP áp dụng đối với công chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này:

Chuyên ngành quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số): gồm 3 vị trí việc làm theo quy định tại thứ tự 1 đến 3 Mục IX Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT, cụ thể: Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); Chuyên viên chính về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số).

Chuyên ngành quản lý giao dịch điện tử: gồm 3 vị trí việc làm theo quy định tại thứ tự 1 đến 3 Mục X Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT, cụ thể:

Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử; Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử; Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử.

Theo dự thảo, danh mục vị trí việc làm về chuyển đổi số áp dụng đối với viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách bao gồm:

Lĩnh vực công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số): gồm 4 vị trí việc làm theo quy định tại thứ tự từ 33 đến 36 Mục III Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT, cụ thể: Công nghệ thông tin hạng I; Công nghệ thông tin hạng II; Công nghệ thông tin hạng III; Công nghệ thông tin hạng IV.

Lĩnh vực giao dịch điện tử: thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT. Đối với vị trí việc làm viên chức áp dụng chung vị trí việc làm viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số): gồm 4 vị trí việc làm theo quy định tại thứ tự từ 33 đến 36 Mục III Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2024/TT-BTTT.

Cụ thể: Công nghệ thông tin hạng I; Công nghệ thông tin hạng II; Công nghệ thông tin hạng III; Công nghệ thông tin hạng IV.

Đối với vị trí việc làm viên chức áp dụng chung vị trí việc làm công chức chuyên ngành quản lý giao dịch điện tử: gồm 3 vị trí việc làm theo quy định tại thứ tự 1 đến 3 Mục X Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT, cụ thể: Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử; Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử; Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử.