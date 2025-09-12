Danh mục
Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT - đồng hành cùng doanh nghiệp

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 12-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung cho 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT đến từ 50 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung mới của Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Đồng thời, Tổ tư vấn gồm lãnh đạo BHXH tỉnh cùng đại diện các phòng chuyên môn: Quản lý Thu và phát triển người tham gia, Chế độ BHXH, Chế độ BHYT đã trực tiếp tiếp nhận, tư vấn và giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, mức đóng, đối tượng tham gia, quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHYT. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần trao đổi cởi mở giữa cơ quan BHXH với người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Ngọc Tuấn chia sẻ những nội dung mới của Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Ảnh: ĐVCC

Hội nghị còn tạo kênh trao đổi trực tiếp, góp phần tăng cường sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa cơ quan BHXH, người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

