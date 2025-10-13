Tự hào truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Ðảng

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Ðảng (14/10/1930 - 14/10/2025) là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh những đóng góp quan trọng của ngành trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị.

Đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngay từ ngày đầu thành lập Đảng (năm 1930), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quan tâm đặt nền móng cho việc xây dựng tổ chức, bộ máy của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Ngày 14-10-1930 được ghi nhận là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đánh dấu sự ra đời và phát triển của một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng-đó là xây dựng tổ chức bộ máy, phát triển đảng viên và công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: BTCTU

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động.

Từ những ngày đầu còn sơ khai cho đến nay, công tác tổ chức, cán bộ đã trở thành một trụ cột trong xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Gia Lai đã từng bước đi vào nền nếp.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng theo mô hình mới, phân công cán bộ đúng năng lực, sở trường, bám sát cơ sở là nền tảng quan trọng để toàn Đảng bộ tỉnh nhanh chóng ổn định và triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, mang tính sống còn. Yêu cầu đặt ra đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh và của các cấp ủy, tổ chức đảng là không ngừng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức làm việc, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Trong chặng đường lịch sử ấy, với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Gia Lai đã bám sát chương trình làm việc và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng Đảng càng cao hơn.

Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải luôn chủ động, sáng tạo, gần dân, hiểu dân, nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ cấp ủy để bộ máy mới không chỉ ổn định tổ chức mà còn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì dân phục vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu quả, đoàn kết gắn bó với nhân dân. Từ đó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra.

Tiếp bước truyền thống, nâng tầm trách nhiệm

Kể từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu đầy đủ, kịp thời cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao được triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, đặc biệt là trong tham mưu công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: BTCTU

Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, xây dựng theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm, đặc biệt là trong triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Công tác kết nạp đảng viên luôn được cấp ủy các cấp chú trọng và tổ chức thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực tham mưu, đề xuất triển khai một cách hệ thống, đồng bộ nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, trong đó có nhiều nội dung mới, khó, góp phần hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng ngày càng được nâng lên.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, đội ngũ cán bộ, công chức sẽ phát huy những kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục rèn luyện, học tập, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, không ngừng nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.