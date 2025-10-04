Các cấp ủy đã quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, chủ doanh nghiệp tư nhân… từ đó bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững.

Ở đâu có dân, ở đó phải có đảng viên nòng cốt

Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Becamex Bình Định là điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên trong các DN thuộc Đảng bộ Khu kinh tế tỉnh. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ đã kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên lên 26 đồng chí.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty Cổ phần Becamex Bình Định. Ảnh: N.H

Ông Hà Thúc Duy Sang-Phó Bí thư Chi bộ Công ty CP Becamex Bình Định-cho biết: Bám sát Nghị quyết Đảng bộ Khu kinh tế tỉnh, chi bộ đã quan tâm tạo nguồn quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. “Hầu hết đảng viên tại chi bộ là những nhân tố tích cực, đi đầu trong mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh, nhờ vậy DN giữ được sự ổn định, phát triển vững chắc”, ông Sang nói.

Tại các xã nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phát triển đảng viên mới được cấp ủy rất chú trọng. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phú Thiện đã kết nạp 212 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 1.462 người; bình quân hằng năm đạt 3,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Hiện, Đảng bộ có 700 đảng viên là người dân tộc thiểu số (47,8%), 616 đảng viên nữ (42,1%), 55 đảng viên là người có đạo (3,76%) và 108 đảng viên trẻ (7,38%).

Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện Vũ Hồng Duy nhấn mạnh: “Chúng tôi chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là lực lượng ĐVTN, hội viên ưu tú ở các hội, đoàn thể; ưu tiên kết nạp đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Điều này giúp tổ chức Đảng luôn gần dân, sát thực tiễn và đa dạng về cơ cấu”.

Tại Đảng bộ xã Chư Sê, nhiệm kỳ qua đã kết nạp 432 đảng viên mới, đạt 100,9% chỉ tiêu. Đảng viên mới phần lớn là ĐVTN ưu tú, có trình độ học vấn, khát vọng cống hiến, góp phần trẻ hóa đội ngũ và bảo đảm sự kế thừa vững chắc. Đảng bộ xã Chư Sê còn ghi dấu ấn khi thành lập tổ chức Đảng trong DN tư nhân - minh chứng cho sự mở rộng, đa dạng hóa nguồn phát triển đảng viên.

Theo bà Rah Lan H’Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chư Sê, yếu tố then chốt trong phát triển đảng viên vẫn là chất lượng nguồn kết nạp. Đảng viên mới phải trưởng thành từ thực tiễn, được tập thể ghi nhận, nhân dân tin tưởng, chứ không chỉ dựa vào lý lịch trong sạch hay tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có ý nghĩa quyết định. Chính sự gương mẫu, tận tụy, uy tín của đảng viên là minh chứng thuyết phục nhất, khơi dậy khát vọng và thôi thúc quần chúng tự nguyện phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại xã KDang, nhiệm kỳ qua đã cử 155 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 105 đảng viên mới, đạt 4% so với đầu nhiệm kỳ. Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Huệ cho hay: Chúng tôi gắn công tác phát triển đảng viên với phong trào thi đua ở cơ sở, chú trọng vai trò dìu dắt, kèm cặp của đảng viên chính thức đối với quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, kết quả kết nạp đảng viên vừa bảo đảm số lượng vừa nâng cao chất lượng.

Bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều đảng bộ, tổ chức đảng kết nạp đảng viên hằng năm tăng cả về số lượng, chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 21.572 đảng viên, vượt 222 đảng viên so với chỉ tiêu đề ra. Đến nay, tổng số đảng viên trong toàn tỉnh đạt 147.054 đồng chí.

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) tổ chức lễ kết nạp đảng viên là học sinh. Ảnh: N.Q

Đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy-đánh giá: Cùng với việc kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, chất lượng đảng viên mới được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển và góp phần trực tiếp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Hằng năm, trên 92% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 91% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Thực tiễn cho thấy, việc đa dạng hóa nguồn phát triển đảng viên đã mang đến sinh khí mới cho tổ chức cơ sở Đảng. Ở nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở, sự tham gia của đảng viên trẻ, nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo… giúp phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương trở nên năng động, sáng tạo hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh”-ông Mai Việt Trung nhấn mạnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-khẳng định: Tỉnh luôn nhất quán quan điểm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng trong phát triển đảng viên. Đảng viên mới phải có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có động cơ vào Đảng đúng đắn và có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng. Qua đó, góp phần bảo đảm sự kế thừa, phát triển, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Việc phát triển đảng viên mới phải gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, bổ sung nguồn sinh lực cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tập trung công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo, DN tư nhân…

Cùng với phát triển số lượng, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, bảo đảm tính chặt chẽ, đúng nguyên tắc.