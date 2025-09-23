Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đề Gi và phường An Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 23-9, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đề Gi và phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại các nơi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh trả lời kiến nghị của cử tri xã Đề Gi. Ảnh: Trương Trang

Theo đó, kỳ họp thứ 10 dự kiến khai mạc vào ngày 20-10-2025. Đây là kỳ họp cuối cùng, có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều quyết sách quan trọng để giải quyết những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri xã Đề Gi kiến nghị liên quan đến đầu tư hạ tầng dân sinh, đường nội đồng; sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn, hợp lý; hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính công, chế độ chính sách; vấn đề cung cấp, sử dụng điện của ngư dân mùa mưa bão; quan tâm, xử lý các vấn đề thông tin sai, lừa đảo trên không gian mạng...

Cử tri phường An Nhơn Nam nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Trương Trang

Trong khi đó, cử tri phường An Nhơn Nam kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: đầu tư hạ tầng; bảo đảm chế độ chính sách, bảo hiểm y tế; vấn đề ổn định giá cả nông sản, đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp; công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Sau khi lắng nghe kiến nghị của cử tri, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp những ý kiến chính đáng của cử tri để báo cáo tại kỳ họp để Quốc hội xem xét, giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (bìa trái) tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đề Gi. Ảnh: Trương Trang

Dịp này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đề Gi và phường An Nhơn Nam.