Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của FULRO và “Tin lành Đê ga”

Sau năm 1975, FULRO được ngoại bang hậu thuẫn, nuôi dưỡng tư tưởng ly khai, rêu rao khẩu hiệu “tự trị cho người Thượng”, thực chất là âm mưu chia cắt đất nước, phản bội lợi ích dân tộc. Sự sụp đổ của FULRO là kết cục tất yếu của một tổ chức phản động, đi ngược khát vọng độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, tàn dư của chúng vẫn tồn tại, được một số phần tử lưu vong ở nước ngoài tiếp tay, núp bóng tôn giáo, dựng lên cái gọi là “Tin lành Đê ga”.

Tổ chức kiểm điểm các đối tượng tin theo “Tin lành Đê ga” tại xã Bờ Ngoong. Ảnh: Danh Xuân

Thực chất, “Tin lành Đê ga” không phải tôn giáo chân chính mà là công cụ chính trị phục vụ mưu đồ ly khai, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng lợi dụng đức tin của một số đồng bào, vu cáo Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, “kỳ thị dân tộc thiểu số”, khoét sâu khó khăn trong đời sống để gieo rắc hoài nghi, bất mãn, lôi kéo người dân trở thành công cụ cho hoạt động chống phá.

Một trong những thủ đoạn nguy hiểm là kích động vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan với lời hứa hão huyền về “cuộc sống sung sướng nơi đất khách”. Thực tế, nhiều người bị bỏ rơi, chịu cảnh đói khổ, bị lợi dụng làm “con bài” tuyên truyền vu cáo Việt Nam. Không ít người phải quay về trong cảnh tay trắng, gia đình ly tán. Những câu chuyện ấy là minh chứng rõ ràng cho bản chất lừa bịp của FULRO và “Tin lành Đê ga”.

Trong khi đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tây Nguyên đã đổi thay mạnh mẽ. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đường nhựa về tận buôn làng, điện sáng đến từng nhà, trường học, trạm y tế, bệnh viện khang trang. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực. Cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, mắc ca... trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

“Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định sự quan tâm của Nhà nước trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Về tôn giáo, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Hiện Tây Nguyên có hàng trăm nghìn tín đồ Tin lành sinh hoạt bình thường, hàng nghìn điểm nhóm, hội thánh được công nhận và tạo điều kiện hoạt động đúng pháp luật. Do đó, những luận điệu “cấm đoán tôn giáo” chỉ là xuyên tạc trắng trợn. Chính những kẻ dựng lên “Tin lành Đê ga” mới là những kẻ làm ô uế đức tin, biến tôn giáo thành công cụ chính trị phản động.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng lòng đấu tranh.

Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín đã vạch mặt bọn phản động, khẳng định: “Bọn FULRO chỉ đem đến khổ đau. Tin Đảng, theo cách mạng thì mới có cơm ăn, áo mặc, con cái được học hành”. Họ chính là ngọn đuốc sáng soi đường, góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, Nhà nước.

Lễ tiếp nhận các đối tượng tin theo “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt Tin lành thuần túy tại xã Bờ Ngoong. Ảnh: Danh Xuân

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp, ngành chú trọng giải quyết kịp thời những vấn đề thiết thực của đồng bào: Đất đai, việc làm, giảm nghèo, giáo dục, y tế, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số… Đảng và Nhà nước luôn coi đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận máu thịt của cộng đồng dân tộc Việt Nam, hướng mọi chính sách tới mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển.

Âm mưu của các thế lực phản động còn là “quốc tế hóa” vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam để can thiệp, gây sức ép. Vì vậy, công tác đấu tranh phản bác phải kiên quyết, linh hoạt, dựa vào pháp luật và nhân dân. Báo chí cách mạng cần phát huy vai trò mũi nhọn, thông tin trung thực, vạch trần thủ đoạn của kẻ thù, đồng thời lan tỏa gương người tốt, việc tốt, minh chứng sinh động cho chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Các lực lượng chức năng cần tăng cường quản lý, ngăn chặn kịp thời hoạt động truyền đạo trái phép, lôi kéo vượt biên; xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu; đồng thời làm tốt công tác dân vận: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Nhiều vụ việc vượt biên đã được ngăn chặn kịp thời; hàng trăm người dân được tuyên truyền, vận động trở về buôn làng, ổn định cuộc sống; nhiều người lầm lỡ tự nguyện ra trình diện, được khoan hồng, tạo điều kiện làm lại cuộc đời. Đó là minh chứng cho chính sách “vừa nghiêm minh, vừa nhân văn”, vừa răn đe, vừa cảm hóa, đưa người lầm đường trở lại với cộng đồng.

Thực tiễn đã khẳng định mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của FULRO, “Tin lành Đê ga” và các thế lực phản động khác chắc chắn thất bại. Nhân dân Tây Nguyên hiểu rằng chỉ có đoàn kết mới đem lại bình yên, chỉ có ổn định mới có phát triển. Cồng chiêng chỉ ngân vang khi nhiều người hòa nhịp; dân tộc chỉ hùng mạnh khi muôn người chung sức.

Giữ vững Tây Nguyên bình yên không chỉ là trách nhiệm của LLVT, của cấp ủy, chính quyền, mà là trách nhiệm của toàn dân. Mỗi người dân, mỗi đảng viên, mỗi già làng, chức sắc, người có uy tín đều phải là “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, kiên quyết đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.