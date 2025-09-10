Từ quyết tâm chính trị đến hành động thực tiễn

(GLO)- Sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng.

Cấp ủy đã tập trung chỉ đạo lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Chọn việc cụ thể, khâu đột phá

Tại xã Ia Hiao, công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng đã và đang được triển khai đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhân dân và phổ biến rộng rãi trên fanpage “Ia Hiao Ngày Mới” thu hút sự quan tâm, tương tác.

Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao - cho hay: Chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết được xây dựng, tập trung vào phát triển nông nghiệp, hạ tầng kinh tế và chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương (bìa trái) thăm cơ sở sản xuất bún khô trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Ia Hiao chọn những việc cụ thể để khởi động. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, xã vận động thành lập HTX nông - lâm nghiệp; hỗ trợ một hộ dân sản xuất bún khô làm thủ tục đăng ký sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Xã còn tổ chức diễn đàn bàn giải pháp khắc phục tình trạng sản xuất lúa manh mún, định hướng người dân liên kết, hình thành cánh đồng mẫu lớn ở thôn Tân Phú.

Về hạ tầng, xã Ia Hiao bố trí vốn để mở rộng đường trục xã từ 3,5 m lên 5,5 m, lề đường hai bên rộng tổng cộng 11,5 m, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân.

“Bà con nắm rõ chủ trương, phấn khởi đồng thuận, sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn”- ông Trần Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Điểm 9 chia sẻ.

Tại phường Thống Nhất, cấp ủy đã quán triệt nghị quyết, xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 với 2 trụ cột: Đột phá phát triển hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân gắn với gìn giữ văn hóa truyền thống, nhất là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Đoàn Thị Bích Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thống Nhất - cho biết: Phường huy động tối đa các nguồn lực để nâng cấp hạ tầng đồng bộ, khai thác quỹ đất, kêu gọi xã hội hóa, khuyến khích người dân hiến đất mở rộng đường, chỉnh trang đô thị.

Đồng thời, đẩy mạnh lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương, tỉnh, địa phương với nguồn lực cộng đồng nhằm phát triển hạ tầng xã hội, khuyến khích du lịch cộng đồng để người dân vừa giữ gìn bản sắc vừa có sinh kế bền vững. Chương trình hành động được triển khai nghiêm túc theo nguyên tắc “6 rõ”.

Gắn bó với địa phương, đảng viên Lê Trung Nguyên (69 tuổi, Chi bộ tổ dân phố 7, phường Thống Nhất) luôn gương mẫu trong sinh hoạt và tích cực phát triển 3 ha cà phê, vừa ổn định kinh tế gia đình, vừa góp phần phát triển địa phương.

Ông cho rằng: “Đảng viên đi đầu bằng những việc làm cụ thể chính là cách tốt nhất để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo niềm tin và sức lan tỏa trong dân”.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Ở những xã vùng biên, nghị quyết đại hội đảng càng gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ia Mơ có 27,6 km đường biên giáp Campuchia, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Do đó, 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã xác định là giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội.

Ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ - cho hay: Xã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh toàn dân, gắn công tác tuyển quân với đào tạo nguồn cán bộ, quân nhân dự bị. Đồng thời, xã xây dựng lực lượng Công an, dân quân tự vệ đủ số lượng, nâng cao chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Khẳng định trách nhiệm của đảng viên, già làng uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ông Rơ Lan Hlết (làng Klăh, xã Ia Mơ) thường xuyên phối hợp với cán bộ các đoàn thể, bộ đội Biên phòng và Công an xã tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời kẻ xấu, không vượt biên trái phép và chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia.

“Đó không chỉ là bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn là củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn bó tình quân - dân, giữ gìn cuộc sống bình yên cho quê hương”- ông bày tỏ.

Đảng bộ xã Ia Krái cũng xác định 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương là tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đổi mới phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Địa phương chú trọng nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn âm mưu chống phá, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Các lực lượng được huy động để phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.