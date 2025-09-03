Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Trân quý giá trị của độc lập, tự do

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN SƠN CA SƠN CA HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mỗi độ tháng Tám mùa thu, trong cảm xúc ngất ngây, trào dâng tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc, người dân Việt Nam ai nấy đều bồi hồi nhắc nhau về những trang sử hào hùng của dân tộc và giá trị thiêng liêng của hòa bình.

Tết Độc lập - Tết Tự do không chỉ là ngày kỷ niệm trọng đại, mà còn là dịp để mỗi thế hệ lắng lòng, thêm trân quý, gìn giữ và lan tỏa những giá trị quý báu ấy.

Dấu ấn mùa thu lịch sử mãi in đậm trong trái tim tôi!

Với ông Trần Văn Nhẫn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ), hiện sinh sống tại phường Quy Nhơn, ký ức mùa thu năm 1945 luôn sống động trong tâm trí.

bg4-1.jpg
Ông Trần Văn Nhẫn (bên phải) trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: N.D

Lúc đó, cậu thiếu niên Nhẫn là Liên đội phó Liên đội thiếu nhi thôn Kiều Huyên, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - nay là xã Cát Tân, tỉnh Gia Lai. Cùng các bạn nhỏ trong làng, cậu đã tham gia cổ động, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Chính phủ lâm thời, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh.

Nay đã ở tuổi 91 nhưng mỗi khi nhắc lại những ngày lịch sử ấy, ông Nhẫn vẫn bồi hồi xúc động: Không khí sôi sục của những ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945 luôn mãi khắc sâu trong trái tim tôi!

Ông Nhẫn nhớ lại: Khi ấy, tôi còn nhỏ nhưng qua lời kể của những cán bộ Việt Minh, tôi biết vào lúc 14 giờ ngày 2.9.1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào cả nước với cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, Bác Hồ đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

“Giọng Bác vang vọng khắp non sông: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lời tuyên bố hùng hồn ấy của Bác khiến hàng triệu trái tim dâng trào xúc động, nức lòng toàn dân. Riêng tôi, dù còn nhỏ nhưng trái tim non nớt cũng rạo rực tự hào”, ông Nhẫn kể.

Theo ông Nhẫn, từ lễ Quốc khánh 2.9 lịch sử ấy, 80 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Việt Nam luôn tích cực ủng hộ, đóng góp trách nhiệm cho hòa bình, quan hệ bình đẳng và sự phồn vinh trên thế giới.

Còn đối với cá nhân ông Nhẫn, chính thành quả cách mạng mùa thu năm 1945 đã mở ra bước ngoặt cho cả cuộc đời ông. Mồ côi cha từ năm 10 tuổi, đến năm 14 tuổi tiếp tục mồ côi mẹ, ông lớn lên trong sự chăm lo, đùm bọc của đồng chí, đồng đội và nhân dân. Cách mạng đã dìu dắt ông trưởng thành, gắn bó với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, để rồi trở thành cán bộ lãnh đạo.

Ông bày tỏ: Tôi rất tự hào khi trong suốt 80 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ một nước nghèo nàn, bị xâm lược, nay Việt Nam đã có vị thế, cơ đồ, uy tín cao trên trường quốc tế. Đó là minh chứng hùng hồn cho chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã khẳng định.

Trào dâng niềm tự hào

Nếu với lớp nhân chứng thế hệ trực tiếp tham gia cách mạng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ký ức về Quốc khánh 2.9 là những ngày sục sôi máu lửa, thì với thế hệ sinh sau, cảm xúc ấy lại đến từ trải nghiệm và chiêm nghiệm trong cuộc sống hôm nay.

bg4-3.jpg
Ông Lý Anh Đào. Ảnh: Sơn Ca

Ông Lý Anh Đào (SN 1963), Giám đốc Ngân hàng SHB Gia Lai, quê ở tỉnh Nghệ An, đã gắn bó với phố núi Pleiku từ năm 1984 đến nay. Mỗi độ thu về, trong không khí rộn ràng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, lòng ông lại trào dâng tự hào: “Trước ngày lễ Quốc khánh, các con đường Pleiku đỏ rực cờ đỏ sao vàng. Dù cao nguyên hay mưa nắng thất thường, nhưng đến ngày 2.9, trời thường quang đãng, nắng đẹp, như thể thiên nhiên cũng hòa chung niềm vui với con người. Những lá cờ đỏ tung bay là hình ảnh đẹp nhất, tượng trưng cho triệu triệu tấm lòng hướng về Tổ quốc”.

Ông Đào xúc động nhắc lại ký ức thời thơ ấu, từng bữa cơm gia đình phải thắp rồi tắt đèn nhiều lần trong hầm trú ẩn mỗi khi nghe tiếng kẻng báo động có máy bay địch; những năm học lớp 1, lớp 2, lớp 3, đôi chân trần không được tự do chạy nhảy mà phải ngồi học dưới hầm tránh bom. Áo quần ngày ấy chỉ có hai màu đen - nâu để tránh bị phát hiện…

Chính ký ức gian khổ ấy giúp ông Đào càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. Ông chia sẻ: Hơn 40 năm sinh sống trên vùng đất cao nguyên, cũng từng đó thời gian tôi chứng kiến người dân nơi “Đất nước đứng lên” chào mừng Quốc khánh 2.9 hằng năm. Những ngày tháng yên bình ở đây - vùng đất Tây Nguyên anh hùng, quê hương của Anh hùng Núp - như mạch nguồn cảm xúc quý giá giúp tôi luôn trân trọng, biết ơn các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất non sông Việt Nam. Tôi tin rằng, cảm xúc dâng trào đặc biệt này không chỉ của riêng mình, mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều như vậy!

Yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể

Thế hệ cha anh đã viết nên lịch sử bằng máu xương của mình thì thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm kế thừa, bảo vệ và lan tỏa giá trị của độc lập, tự do bằng học tập, sáng tạo và cống hiến.

bg4-2.jpg
Sinh viên Trần Thị Thu Thảo. Ảnh: H.Thương

Chị Trần Thị Thu Thảo (SN 2004, ở tổ 4, phường An Phú), hiện là sinh viên năm 3 Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ kể về những người thân từng tham gia kháng chiến. Mỗi dịp Quốc khánh, tôi cùng bố treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà, cảm nhận niềm tự hào khó tả. Lớn lên, qua những bài học lịch sử, những chuyến về nguồn, thăm nghĩa trang liệt sĩ, tôi càng hiểu rõ hơn sự hy sinh to lớn để có được nền độc lập hôm nay.

Với chị Thảo và thế hệ trẻ, được sống trong hòa bình là một may mắn, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm: “Chúng tôi - những người trẻ hôm nay, luôn tự nhủ phải học tập tốt, tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện, chăm sóc gia đình chính sách, tri ân người có công. Đó là cách để thể hiện tình yêu Tổ quốc, nối dài truyền thống mà cha ông đã để lại”.

Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được chị Thảo nhắc lại đầy tự hào. Với chị, mỗi ngày học tập, mỗi ước mơ được ươm mầm đều mang trong mình giá trị mà biết bao thế hệ đã hy sinh để gìn giữ.

***

Tết Độc lập vì thế đã trở thành một phần ký ức tập thể, một “Tết Tự do” trong tâm thức dân tộc, nhắc nhớ hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương, vậy nên mỗi thế hệ đều có bổn phận giữ gìn và phát huy, chung tay xây dựng để quê hương ngày càng tươi đẹp, phồn vinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của ngành; đồng thời, bồi đắp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần phục vụ, hiệu lực quản trị công

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để “bất tuân dân sự”

Chính trị

(GLO)- Thời gian qua, lợi dụng một số khó khăn bước đầu trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, các thế lực thù địch đã tuyên truyền, kích động các hành vi chống đối dưới danh nghĩa "bất tuân dân sự". Cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá để bảo vệ cuộc cách mạng này.

Gấp rút chuẩn bị chu đáo đại hội đảng bộ xã, phường

Gấp rút chuẩn bị chu đáo đại hội đảng bộ xã, phường

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời điểm này, cùng với việc đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy các xã, phường trong toàn tỉnh Gia Lai đã và đang gấp rút xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ, tổ chức lấy ý kiến tham gia của Nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền… đảm bảo kỳ đại hội thành công tốt đẹp.

Bí thư Huyện ủy Chư Sê Lý Anh Sang trao quyết định kết nạp đảng cho học sinh Trường THPT Trần Cao Vân . Ảnh: Minh Lý

Ươm mầm “hạt giống đỏ” trong trường học

Chính trị

(GLO)- Công tác phát triển đảng viên trong học đường của tỉnh Gia Lai những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Điều này, không chỉ thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh mà còn tạo nguồn lực cho công tác xây dựng Đảng bằng những “hạt giống đỏ” giàu tri thức.

null