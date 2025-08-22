Sở KH-CN gặp mặt thành viên Tổ công tác hỗ trợ các xã, phường

(GLO)- Chiều 21-8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt công chức, viên chức là thành viên Tổ công tác thuộc lĩnh vực KH-CN về hỗ trợ các xã, phường nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Tổ công tác thuộc lĩnh vực KH-CN được thành lập theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 17-8-2025 của UBND tỉnh Gia Lai. Tổ gồm 20 thành viên là công chức, viên chức đến từ Sở KH-CN và các đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là trực tiếp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực KH-CN tại các xã, phường; đồng thời, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý nhà nước ở cơ sở.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: M.Q

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện chủ trương tăng cường đội ngũ cán bộ có chuyên môn, năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Các công chức, viên chức được phân công sẽ công tác từ 1 đến 2 tuần tại từng địa phương, có thể kéo dài đến 1 tháng tùy theo nhu cầu công việc.

Trong thời gian này, Tổ công tác ngoài việc trực tiếp xử lý công việc còn có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn nhân sự tại chỗ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở KH-CN Trần Kim Kha động viên các thành viên Tổ công tác nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; góp phần hỗ trợ các xã, phường nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.