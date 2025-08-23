Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại sân bay Pleiku

(GLO)- Chiều 23-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) chi nhánh Gia Lai tổ chức thực tập phương án PCCC tại khu vực sân bay Pleiku.

Tham gia buổi thực tập có 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 15 cán bộ, nhân viên của Skypec chi nhánh Gia Lai.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa cùng các phương tiện được điều động

﻿đến khu vực thực tập. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, Skypec chi nhánh Gia Lai là đơn vị cung cấp nhiên liệu phục vụ cho máy bay tại sân bay Pleiku. Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra ở khu vực xuất-nhập nhiên liệu, có khả năng lây lan cao, ảnh hưởng đến tính mạng cũng như cơ sở vật chất trong khu vực.

Lực lượng chữa cháy tại cơ sở của Skypec đã nhanh chóng hô hoán, triển khai đội hình và sử dụng các phương tiện được trang bị để khống chế ngọn lửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với xe cứu hỏa chuyên dụng đã khẩn trương đến hiện trường để phối hợp dập tắt đám cháy, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Các lực lượng nhanh chóng dập tắt đám cháy theo kịch bản giả định. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng về PCCC cho những người làm việc tại cơ sở, giúp lực lượng PCCC cơ sở sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy và CNCH được trang bị, tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.