Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Phòng giao dịch Đông Gia Lai

(GLO)- Chiều 21-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với BIDV Gia Lai-Phòng giao dịch Đông Gia Lai (phường An Khê) thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Phòng giao dịch Đông Gia Lai. Ảnh: Hà Bắc

Tình huống giả định là: Do sự cố hệ thống điện, gây cháy thiết bị máy vi tính, điện tử, giấy, gỗ tại khu vực giao dịch. Đám cháy nhanh chóng bùng phát, bức xạ nhiệt tăng nhanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc làm cho 3 nhân viên bị ngạt khói và ngất bên trong khu vực quầy giao dịch.

Bên cạnh đó, do bị tác động bởi đám cháy nên kết cấu xây dựng của công trình suy yếu dẫn đến sập đổ, gây tai nạn, làm 2 nhân viên bị mắc kẹt dưới hiện trường vụ sụp đổ.

Khi phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; báo cho chủ cơ sở, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, tai nạn cũng như các khu vực xung quanh và gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 hoặc qua App báo cháy 114. Đồng thời gọi cho Công an phường An Khê đến hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự; lực lượng y tế phường để sơ cấp cứu người bị nạn.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 đã xuất 1 xe chỉ huy và 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy và CNCH.

Trước buổi thực tập, cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Đông Gia Lai được cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ như bình chữa cháy, vòi xịt nước cũng như công tác phối hợp triển khai thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 hướng dẫn cách sử dụng vòi xịt nước được trang bị tại cơ sở. Ảnh: Hà Bắc

Buổi thực tập nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của cán bộ, nhân viên của ngân hàng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở; kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các sự cố cháy, nổ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng chữa cháy cơ sở trong việc xử lý sự cố cháy nổ.