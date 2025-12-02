Xã Ia Băng hỗ trợ phường Quy Nhơn Bắc 400 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Ngày 2-12, ông Y Đức Thành-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) dẫn đầu đoàn công tác của xã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Bắc bị thiệt hại do bão lũ.

Theo đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Băng đã trao tặng người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc số tiền 200 triệu đồng, hơn 3 tấn gạo và các nhu yếu phẩm.

Đoàn công tác của xã Ia Băng trao tặng người dân phường Quy Nhơn Bắc số tiền 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Lãnh đạo, cán bộ xã Ia Băng cũng thăm hỏi, trao tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và gạo, nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn phường. Trong đó có 10 trường hợp già yếu, neo đơn, bệnh tật không thể đi lại.

Lãnh đạo xã Ia Băng thăm hỏi, tặng quà cho một cụ bà già yếu ở phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, xã Ia Băng cũng hỗ trợ 50 triệu đồng và 200 chiếc cặp sách cho học sinh 5 trường học (2 trường mẫu giáo, 3 trường tiểu học) trên địa bàn.

Tổng giá trị hoạt động hỗ trợ, tặng quà khoảng 400 triệu đồng.