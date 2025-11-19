Rốn lũ Tuy Phước tích cực di dời dân, chốt chặn các điểm tràn bị ngập

Tích cực di dời dân

Vùng rốn lũ Tuy Phước nằm trên địa bàn 3 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, trong khu vực thuộc hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn. Do địa hình thấp trũng, những ngày mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về đây rất nhanh và rút chậm nên thường bị ngập sâu. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, từ hôm qua (18-11) đến nay, chính quyền 3 xã đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng kích hoạt công tác di dời dân ở mức cao nhất, không để ai ở lại trong vùng nguy hiểm.

Tính đến 16 giờ ngày 18-11-2025, xã Tuy Phước Đông đã hoàn tất việc rà soát, cập nhật phương án ứng phó lũ lụt và triển khai di dời dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Đây là địa bàn có nhiều thôn nằm ven sông Hà Thanh, nằm ở vùng địa hình trũng, luôn bị dồn nước từ thượng nguồn nên nguy cơ ngập lụt cao.

Xã Tuy Phước Đông sẵn sàng lực lượng di dời dân khi nước tiếp tục dâng cao. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, tổng cộng 1.125 hộ với hơn 3.500 nhân khẩu đã được di dời, trong đó có 1.097 hộ di dời xen ghép đến nhà người thân và 28 hộ di dời tập trung. Những khu vực đông dân, địa hình phức tạp, thường bị nước lũ dâng nhanh do đặc thù địa hình thấp và gần các tuyến tràn đều đạt tỷ lệ di dời gần như tuyệt đối.

Các điểm di dời tập trung và điểm công cộng được trưng dụng làm nơi tạm trú đều bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm. Công an, dân quân và đoàn thể huy động tối đa nhân lực luôn sẵn sàng để tiếp tục vận chuyển tài sản, hỗ trợ người dân, nhất là những đối tượng đặc biệt rủi ro như người già yếu, người khuyết tật, trẻ em… khi nước dâng cao.

Ông Nam khẳng định, xã Tuy Phước Đông sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại vùng ngập sâu khi mực nước còn tiếp tục dâng lên cao.

Trực chiến và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Khoảng 22 giờ ngày 18-11-2025, trong lúc đang giúp đỡ người dân di dời tránh trú an toàn khi nước lũ đang dâng cao, Công an xã Tuy Phước nhận được tin báo của một người dân ở thôn Vân Hội 2 đề nghị được cứu giúp khẩn cấp. Gia đình chị đang ở trên gác trong nhà nhưng lũ đã dâng cao đến sàn gác. Hiện trong nhà có người già và trẻ em đang bị cô lập nguy hiểm khi nước lũ không ngừng dâng cao. Ngay lập tức, lực lượng Công an có mặt cùng phương tiện hỗ trợ. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ vật lộn trong dòng nước lũ, tất cả thành viên của hộ dân này được đưa ra xe đưa đến nhà người thân tránh trú an toàn.

Tại xã Tuy Phước Bắc, sáng 18-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tuy Phước Bắc đã tổ chức họp khẩn để triển khai các phương án ứng phó trước nguy cơ xảy ra lũ lớn. Tuy Phước Bắc là nơi có nhiều tuyến tràn như tràn sông Tranh, tràn Tuân Lễ. Các điểm thường bị ngập sớm khi mưa lớn do nước từ thượng nguồn đổ về mạnh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tuy Phước Bắc cắm biển cảnh báo tại tràn Nho Lâm khi phát hiện tràn bị ngập sâu vào đêm 18.11. Ảnh: ĐVCC

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc cho biết, xã đã đi kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn như: Đội 10 thôn Định Thiện Đông, xóm 17 thôn Tuân Lễ và một số nơi dễ bị chia cắt khi nước lũ từ sông Hà Thanh đổ về. Lực lượng xung kích đã triển khai chốt chặn tại các điểm tràn bị ngập. Trong đêm 18-11, xã ghi nhận tràn Nho Lâm bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã lập tức cắm biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại, tránh tai nạn khi nước chảy xiết.

Từ hôm qua (18-11) đến nay, lực lượng công an, quân sự xã trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ điều tiết giao thông và di dời dân. Xã đã hợp đồng với các DN để huy động xe ben, xe tải, thuyền máy phục vụ ứng cứu khi cần thiết. Trong kịch bản lũ lớn vượt khả năng của địa phương, Tuy Phước Bắc chủ động liên hệ Lữ đoàn 573 và Trung đoàn 925 đề nghị hỗ trợ tăng cường.

Phòng Kinh tế xã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các khu vực có thể bị cô lập nhiều ngày.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, nước sẽ tiếp tục dâng lên và có thể đạt đỉnh trên báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng ở các xã ven sông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã rốn lũ Tuy Phước tổ chức trực xuyên ngày đêm để theo dõi mực nước dâng cao, rà soát và chốt chặn các điểm ngập nguy hiểm. Các Ban chỉ huy khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan đi qua những cầu tràn, bến đò, khu vực nước chảy xiết; không đánh bắt cá, vớt củi hoặc di chuyển ven sông khi nước đang lên. Mọi người nhắc nhở, dặn dò trẻ con trong nhà, giám sát chặt, tuyệt đối không để các em rủ nhau ra ngoài tắm mưa, lội nước…