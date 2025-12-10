Gia Lai: Siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm để giảm nguy cơ cháy nổ

(GLO)- Trước nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm tại cơ sở.

Việc siết chặt quản lý cùng sự chủ động của người dân và doanh nghiệp đã góp phần kéo giảm số vụ cháy trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm

Toàn tỉnh có hơn 18.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thời gian qua, việc thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu và kiểm soát điều kiện PCCC tại các công trình được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai thường xuyên với quan điểm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”.

Mới đây, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xử phạt 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất H.T.N.N. (phường Quy Nhơn Nam) do đưa nhà xưởng vào hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Tương tự, Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp P.T. (phường An Nhơn) bị xử phạt 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng phương tiện chữa cháy tại chỗ và hệ thống báo cháy, chữa cháy hoạt động chưa hiệu quả. Trong khi đó, do chậm khắc phục hệ thống báo cháy, chữa cháy bị hỏng, Công ty CP P.H. (phường Quy Nhơn Bắc) hoạt động trong lĩnh vực nội thất cũng bị phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng.

Đây là những điển hình trong số 63 trường hợp vi phạm quy định về PCCC bị xử phạt hành chính trong năm 2025. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm đình chỉ hoạt động 21 cơ sở, đình chỉ hoạt động 23 cơ sở và phục hồi hoạt động 5 cơ sở.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, các sai phạm chủ yếu gồm: đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC; đưa công trình vào sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; để xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt trong môi trường nguy hiểm cháy nổ; cải tạo công trình khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC…

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn-Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH-cho biết: Việc kiểm tra, xử lý kịp thời các tồn tại, thiếu sót về PCCC được xem là một trong những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định, nghiệm thu cũng như nâng cao năng lực PCCC tại cơ sở.

“Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi kết hợp hướng dẫn để cơ sở khắc phục tồn tại, đồng thời kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, nhất là công trình đưa vào sử dụng khi chưa nghiệm thu PCCC hoặc không trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy”-Thượng tá Tuấn nhấn mạnh.

Việc tuyên truyền và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân được tăng cường. Ảnh: K.A

Nâng cao ý thức cộng đồng để giảm thiểu cháy nổ

Đến nay, toàn tỉnh đã kiện toàn 497 đội dân phòng với hơn 4.900 thành viên; thành lập 813 tổ liên gia PCCC và xây dựng 580 điểm chữa cháy công cộng, góp phần tạo mạng lưới ứng cứu nhanh tại từng khu dân cư. Đáng chú ý, 94% hộ dân đã tự trang bị bình chữa cháy xách tay, cho thấy ý thức phòng ngừa cháy nổ của người dân được nâng lên rõ rệt.

Anh Nguyễn Quang Vũ (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Sau khi được hướng dẫn, tôi thấy việc trang bị bình chữa cháy trong gia đình rất cần thiết nên đã mua 2 bình đặt ở vị trí dễ lấy để chủ động xử lý khi cần”.

Trong khi đó, Cửa hàng xăng dầu số 1 của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai ở phường Diên Hồng luôn thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy. Cửa hàng bố trí 10 người trực trong giờ làm việc, 4 người trực ngoài giờ và thường xuyên kiểm tra các điều kiện liên quan đến an toàn PCCC.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ cháy, làm 2 người chết, 1 người bị thương; thiệt hại hơn 31 tỷ đồng và 1,35 ha rừng. Dù số người chết và bị thương tăng nhưng số vụ cháy giảm 51 vụ so với năm trước.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh: “Việc kéo giảm số vụ cháy cho thấy sự vào cuộc đồng bộ từ lực lượng chức năng đến từng hộ dân. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn nên chúng tôi tiếp tục yêu cầu các cơ sở duy trì nghiêm ngặt biện pháp phòng ngừa, nhất là kiểm soát nguồn điện, nguồn nhiệt và trang bị chữa cháy tại chỗ”.

Thực tế cho thấy, khi lực lượng chuyên trách tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và người dân, DN chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” thì nguy cơ cháy nổ được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH của tỉnh.