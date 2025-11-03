Tập huấn chuyên sâu công tác kiểm tra, tuyên truyền về PCCC & CNCH

(GLO)- Sáng 3-11, tại Gia Lai, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH mở lớp tập huấn chuyên sâu công tác kiểm tra PCCC, xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC & CNCH; kiểm tra, giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở cơ sở và công tác truyền thông PCCC.

Tham gia lớp tập huấn có 95 học viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đến từ 11 tỉnh, thành miền Trung (từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng).

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: N.L

Trong 6 ngày (từ ngày 3 đến 8-11), học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC & CNCH; hướng dẫn quy trình kiểm tra, lập hồ sơ nghiệp vụ; phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Ngoài nội dung nghiệp vụ, lớp tập huấn còn tập trung vào công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông nhằm giúp học viên nắm vững kỹ năng viết tin, bài, xây dựng clip, phóng sự, sử dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông điện tử để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh lực lượng PCCC & CNCH trong đời sống xã hội.