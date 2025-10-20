Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn thực hành kỹ năng điều khiển xuồng máy Công an nhân dân

NHẬT LINH
(GLO)-Sáng 20-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lớp tập huấn thực hành kỹ năng điều khiển xuồng máy Công an nhân dân (CAND) cho cán bộ, chiến sĩ Công an 30 đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trong 3 ngày, các học viên được hướng dẫn và thực hành trực tiếp các kỹ năng vận hành phương tiện thủy CAND, gồm: lái xuồng máy trên đường trường, ra vào bến, cập mạn, vượt chướng ngại vật; các thao tác tham gia cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy; đồng thời nắm vững nguyên tắc vận hành, lỗi hỏng thường gặp, kỹ thuật bảo dưỡng cơ bản phương tiện xuồng máy.

quang-canh-lop-tap-huan.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: N.L

Việc tổ chức lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương (nhất là lực lượng Công an địa bàn khu vực sông nước) nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hành các thao tác, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phục vụ tốt công tác phòng-chống lụt, bão và công tác khác của lực lượng CAND trên đường thủy nội địa.

huong-dan-lai-xuong-may.jpg
Hướng dẫn lái xuồng máy. Ảnh: N.L

Theo kế hoạch, cuối tháng 10-2025, Công an tỉnh sẽ mở thêm 1 lớp tập huấn điều khiển xuồng máy cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó kịp thời với các tình huống khi thiên tai, lũ lụt xảy ra.

