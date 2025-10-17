Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty CP Tingco Bình Định

NHẬT LINH
(GLO)-Ngày 17-10, tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH cho cán bộ, nhân viên Công ty CP Tingco Bình Định.

Theo tình huống giả định, do bị chập điện trong quá trình vận hành thiết bị tại nhà kho số 1 của Công ty CP Tingco Bình Định nên xảy ra cháy. Chất cháy chủ yếu là kệ gỗ và thiết bị tiêu thụ điện, diện tích cháy khoảng 50 m².

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy, triển khai vòi nước từ họng chữa cháy vách tường dập lửa, nhưng đám cháy lan nhanh, khói dày đặc, 2 người bị mắc kẹt bên trong.

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhanh chóng đưa lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức cứu người, phun nước khống chế, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau vài phút, 2 nạn nhân được đưa ra vị trí an toàn.

Trước khi thực tập, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy; nguyên nhân thường dẫn đến cháy, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cho cán bộ, công nhân Công ty.

