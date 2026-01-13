Chưa trả đủ lương đã cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng

(GLO)- Trong đơn gửi đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, 5 nhân viên hợp đồng tại Ban Quản lý chợ Chư Sê (xã Chư Sê) phản ánh việc bị cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng khi chưa được chi trả đầy đủ tiền lương.

Các nhân viên còn cho rằng trình tự, thẩm quyền ban hành quyết định cho thôi việc có nhiều điểm chưa rõ ràng.

Các nhân viên Ban Quản lý chợ Chư Sê trình bày sự việc. Ảnh: Viễn Khánh

Ông Phạm Văn Hanh - nguyên nhân viên Ban Quản lý chợ Chư Sê cho biết: Năm 2007, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (cũ) ban hành quyết định ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với ông. Từ đó đến nay, ông trải qua nhiều vị trí công tác, được bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý và được nâng lương theo quy định.

Tuy nhiên, từ tháng 6-2021, khi nhận công tác tại Ban Quản lý chợ Chư Sê, ông Hanh không còn được nâng bậc lương định kỳ. Đặc biệt, từ tháng 8 đến 12-2024, tiền lương chưa được chi trả đầy đủ. Từ tháng 1 đến 6-2025, tiền lương bị nợ kéo dài. Đến tháng 6-2025, ông cùng 4 nhân viên khác nhận quyết định cho thôi việc.

“Khi nhận quyết định cho thôi việc, chúng tôi rất bất ngờ vì không được thông báo trước bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi cũng chưa được giải thích rõ về căn cứ pháp lý và việc giải quyết các khoản chế độ, tiền lương trong quá trình công tác.

Sau khi mất việc, thu nhập không còn ổn định, gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi mong cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu đáo để đảm bảo quyền lợi của người lao động”-ông Hanh bày tỏ.

Tương tự, ông Mai Xuân Nguyên, người bị cho thôi việc đã nhiều lần gửi đơn đề nghị đối thoại để làm rõ quyền lợi, đặc biệt là tiền lương. Tuy nhiên, đến nay, ông vẫn chưa được gặp trực tiếp để trao đổi.

“Mất việc làm đột ngột khiến thu nhập gia đình giảm sút, các chi phí sinh hoạt hằng ngày đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong được giải thích rõ ràng và giải quyết các chế độ theo đúng quy định” - ông Nguyên chia sẻ.

Chợ Chư Sê - nơi các cá nhân từng làm việc phản ánh bị nợ lương kéo dài. Ảnh: Viễn Khánh

Cho rằng việc bị cho thôi việc là không có căn cứ pháp lý, trái quy trình và thẩm quyền, tháng 11-2025, nhóm 5 người gồm ông Hanh, ông Nguyên và các ông: Trần Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Luân, Đặng Đức Huy đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng; đồng thời khởi kiện UBND huyện Chư Sê cũ (nay là xã Chư Sê), Ban Quản lý Khu công nghiệp - chợ - bến xe Chư Sê và ông Vũ Tú Nam - nguyên Trưởng ban Quản lý chợ Chư Sê (nay là Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Ko) tới TAND Khu vực 11.

Nội dung khởi kiện yêu cầu xem xét tính hợp pháp của các quyết định chấm dứt hợp đồng, thanh toán tiền lương bị nợ và giải quyết các chế độ liên quan trong thời gian công tác.

Theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 29-1-2024 của UBND huyện Chư Sê (cũ), Ban Quản lý chợ Chư Sê là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2). Đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính; người đứng đầu chịu trách nhiệm sử dụng lao động, ký kết và chấm dứt hợp đồng đúng thẩm quyền, đúng trình tự.

Đại diện UBND xã Chư Sê cho biết: Các nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến quan hệ lao động giữa người lao động và đơn vị sự nghiệp. Việc xem xét, giải quyết sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật về lao động và các văn bản liên quan. UBND xã đang tiến hành rà soát hồ sơ, các quyết định và quá trình quản lý lao động tại Ban Quản lý chợ để làm rõ từng trường hợp.

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND xã Chư Sê, sắp tới, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các cá nhân liên quan, trong đó có 5 công dân khởi kiện, nhằm lắng nghe ý kiến, làm rõ các vướng mắc về hợp đồng, chế độ tiền lương và các quyết định liên quan, từ đó có hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật.