Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Hữu- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc của Bộ Y tế.

Dự buổi làm việc có Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lý Minh Thái; đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, Ban lãnh đạo và đại diện các khoa, phòng của Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku vào sáng 24-10. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác khám chữa-bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn, công tác dược bệnh viện, triển khai bệnh án điện tử… tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku.

Được biết, trước ngày 1-1-2025, Bệnh viện viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku là bệnh viện hạng III-tuyến tỉnh. Sau ngày 1-1-2025, Bệnh viện xếp cấp chuyên môn kỹ thuật là Cấp cơ bản với 17 điểm (theo Quyết định số 630/QĐ-SYT ngày 7-11-2024 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai).

Bệnh viện được phân công điều trị chuyên khoa về y học cổ truyền (YHCT), YHCT phục hồi chức năng và kết hợp YHCT với y học hiện đại. Bệnh viện triển khai 130 giường bệnh điều trị nội trú YHCT-Loại 3-Hạng III và từ tháng 12-2019 đến nay thực kê 142 giường.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku đã báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn; báo cáo tiếp nhận và triển khai kỹ thuật chuyển giao của tuyến trên và công tác chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới...

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Hữu (thứ 2 từ trái sang)-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Trưởng đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác khám bệnh, chữa bệnh, công tác dược tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, đơn vị cũng báo cáo cụ thể về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; công tác quản lý thuốc trong bệnh viện; bào chế vị thuốc cổ truyền, sản xuất thành phẩm thuốc cổ truyền; công tác khám bệnh, chữa bệnh YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại, công suất sử dụng giường bệnh năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025; triển khai bệnh án điện tử.

Bên cạnh thuận lợi, Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku cũng gặp một số khó khăn nhất định như: Công tác cập nhật về luật, nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn về đấu thầu gặp nhiều khó khăn do thay đổi, bổ sung; công tác tập huấn cho cán bộ viên chức để triển khai các văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ, nhân lực để tham gia công tác đấu thầu còn thiếu hụt, hạn chế về năng lực, phần lớn là nhân lực làm công tác chuyên môn được trưng dụng làm nhiệm vụ đấu thầu...

Qua đó, đơn vị kiến nghị Sở Y tế tổ chức tập huấn về công tác đấu thầu, mua sắm theo các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, viên chức.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Qua kiểm tra thực tế, nghe báo cáo cũng như ghi nhận các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Hữu-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Trưởng đoàn công tác cho biết: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y-dược cổ truyền năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, đánh giá thi hành văn bản quy phạm pháp luật y-dược cổ truyền và các chính sách liên quan. Đồng thời, đoàn công tác cũng sẽ tiếp thu, ghi nhận những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chế chuyên môn và các vấn đề liên quan khác để tập trung thảo luận, tháo gỡ giúp các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh nhất là trong bối cảnh triển khai chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Hữu-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 23-10, đoàn công tác cũng có buổi làm việc, kiểm tra tại Trung tâm Y tế Pleiku nắm bắt tình hình triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lĩnh vực YHCT tại Trung tâm Y tế Pleiku và một số trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh.