Gia Lai công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về y tế

(GLO)- Ngày 29-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn 3701/SYT-VP về việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân về lĩnh vực y tế.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Sở tại vị trí dễ thấy, dễ đọc cùng với đường dây nóng của đơn vị để người dân kịp thời phản ánh thông tin. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đường dây nóng Sở Y tế tỉnh Gia Lai là số điện thoại: 0965 121 919; Email: vanphong@syt.gialai.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm thiết lập và công khai đường dây nóng của đơn vị mình tại trụ sở, khu vực tiếp nhận bệnh nhân, trên trang thông tin điện tử (nếu có) và các phương tiện thông tin khác.

Đồng thời, các đơn vị phân công công chức, viên chức trực, đảm bảo tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân; tổng hợp, báo cáo định kỳ về Sở Y tế.

Các đơn vị niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế tại vị trí dễ thấy, dễ đọc cùng với đường dây nóng của đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Văn phòng Sở Y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.