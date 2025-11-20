Gia Lai có 3 bệnh viện và 10 trạm Y tế bị ngập lụt

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 19-11, do ảnh hưởng bởi mưa lũ, toàn tỉnh có 3 bệnh viện và 10 trạm Y tế bị ngập lụt.

Các bệnh viện bị ngập lụt gồm: Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

10 Trạm Y tế bị ngập lụt gồm: Trạm Y tế xã Ia Dreh thuộc Trung tâm Y tế (TTYT) Krông Pa; Trạm Y tế xã Ia Pa, xã Ia Tul thuộc TTYT Ia Pa; Trạm Y tế xã Ia Sao thuộc TTYT Ayun Pa; Trạm Y tế xã Ngô Mây thuộc TTYT Phù Cát; Trạm Y tế phường Quy Nhơn Đông cơ sở 4, Trạm Y tế phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Tây cơ sở 2, Trạm Y tế phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Bắc cơ sở 2 thuộc TTYT Quy Nhơn.

Trạm Y tế xã Ia Sao bị ngập trong nước lũ. Ảnh chụp sáng 19-11. Ảnh: ĐVCC

Nhằm triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc bố trí nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại các cơ sở khám-chữa bệnh, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho bệnh nhân. Tiếp tục rà soát kế hoạch phòng-chống thiên tai, có phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ…

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức thường trực cấp cứu ứng phó thiên tai, mưa lũ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có yêu cầu; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho người dân, kịp thời bổ sung lượng thuốc, hoá chất, vật tư để phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bố trí cán bộ y tế tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trong và sau đợt mưa lớn kéo dài, ngập lụt; tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch; phối hợp với các TTYT triển khai vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân ở những nơi bị ngập lụt...

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, ăn chín, uống chín; triển khai các biện pháp xử lý nguồn thực phẩm nhằm giảm thiểu các trường hợp bị ngộ độc.