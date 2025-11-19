Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ động phối hợp với các địa phương, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt. Ảnh: P.V

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, ngập sâu, sạt lở; đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống… Tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng, tránh ở mức cao nhất có thể.

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và thông tin chỉ đạo của các cơ quan chức năng để người dân biết.

Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ quản lý, triển khai công tác ứng phó khẩn cấp với mưa lũ đặc biệt lớn, hạn chế thiệt hại theo Kế hoạch ứng phó thiên tai của tỉnh và nội dung Công điện 222/CĐ-TTg.