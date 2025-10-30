Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 đối với vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm.

Cụ thể, phạt tiền từ 2-3 lần (Nghị định số 115 là 1-2 lần) giá trị sản phẩm vi phạm đối với một trong các hành vi: sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật.

bo-y-te-da-de-xuat-tang-muc-xu-phat-1-2-lan-voi-nhieu-hanh-vi-tai-du-thao-nghi-dinh-moi.jpg
Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới. Ảnh minh họa: N.N

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi Điều 6 đối với vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Trong đó, phạt tiền từ 20-40 triệu đồng (Nghị định số 115 là từ 10-20 triệu đồng) đối với hành vi sử dụng chất, hóa chất quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng.

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng (Nghị định số 115 là từ 30-40 triệu đồng) đối với hành vi sử dụng chất, hóa chất vượt quá giới hạn cho phép hoặc không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng.

Phạt tiền từ 60-80 triệu đồng (Nghị định số 115 là từ 40-50 triệu đồng) đối với một trong các hành vi: sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng; sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 50 triệu đồng.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định, Bộ Y tế cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 2 Điều 16 đối với vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Cụ thể, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng (Nghị định số 115 là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng) đối với một trong các hành vi: không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Đồng thời, phạt tiền từ 2-6 triệu đồng (Nghị định số 115 là 1-3 triệu đồng) đối với một trong các hành vi: sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.

Cùng với đó là sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, san chiết không phù hợp quy định của pháp luật để chế biến thức ăn; sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh để chế biến thức ăn; để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống; vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố, trừ các hành vi quy định đã đề cập ở trên.

null