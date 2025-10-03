Gia Lai: Hơn 7.000 cơ sở thực phẩm được kiểm tra, nhiều vi phạm bị xử lý

(GLO)-Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó, ngành Y tế đã chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 650 đoàn kiểm tra (tuyến tỉnh hơn 20 đoàn, tuyến xã hơn 630 đoàn), tiến hành kiểm tra gần 7.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Kết quả cho thấy, phần lớn các cơ sở cơ bản chấp hành tốt quy định pháp luật về an toàn thực phẩm như: có Giấy chứng nhận đủ điều kiện, trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ chế biến, người trực tiếp tham gia sản xuất được khám sức khỏe và tập huấn kiến thức.

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra một nhà hàng tại phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: T.K

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở vi phạm và đã bị xử lý theo quy định. Các lỗi phổ biến gồm: không đảm bảo điều kiện vệ sinh trong sản xuất, bảo quản; sử dụng nguyên liệu không đạt chuẩn; vi phạm về giá, nhãn mác, điều kiện kinh doanh; kinh doanh hàng nhập lậu...

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các đợt kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm nhằm nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.