Gia Lai ghi nhận 8 ca tử vong do bệnh dại

(GLO)- Đầu tháng 11-2025, Gia Lai ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại, nâng tổng số người chết do bệnh dại từ đầu năm đến nay lên 8 ca, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm 2024.

Các địa phương ghi nhận người chết do bệnh dại gồm: Chư Păh, Chư Pưh, Ia Pa, Phú Thiện, Phù Mỹ, Chư Sê (mỗi xã ghi nhận 1 ca) và Ia Grai ghi nhận 2 ca.

Các ca tử vong do bệnh dại hầu hết đều không tiêm vắc xin phòng bệnh dại sau khi bị chó, mèo cào, cắn. Ảnh: Như Nguyện

Trường hợp tử vong do bệnh dại mới ghi nhận là anh S.K (SN 1986, làng Greo Pết, xã Chư Sê), phát bệnh ngày 31-10 và tử vong ngày 1-11.

Theo người nhà nạn nhân, trong khoảng thời gian gần đây không rõ anh S.K, có bị chó hoặc mèo cào, cắn hay không. Tuy nhiên, vào tháng 10-2024, anh S.K đi công việc và có ghé về nhà mẹ đẻ ở cùng làng chơi thì bị con chó thả rông ngoài đường cắn vào bắp chân trái gây vết thương sâu, chảy máu nhiều.

Sau khi bị chó cắn, anh S.K nhờ người nhà rửa vết thương bằng xà phòng và tự đi mua thuốc Đông y để uống (không rõ chủng loại và địa chỉ) và không tiêm vắc xin phòng dại. Người nhà đã đập chết con chó.

Cùng thời gian này, trong làng cũng có 1 người bị chó cắn và người này đã đi tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại. Hiện trường hợp này sức khỏe bình thường

Về phần anh S.K , sáng 31-10 có biểu hiện mệt, đau nhức cơ thể, đến chiều cùng ngày được đưa đến khám ở cở sở y tế tư nhân và sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để tiếp tục khám bệnh và xét nghiệm.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chuyển bệnh nhân đến khám, điều trị tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện đa khoa Gia Lai) vào chiều cùng ngày.

Ngày 1-11, sau khi nghe giải thích về tình trạng bệnh, người nhà ký vào hồ sơ bệnh án và đưa bệnh nhân về nhà để tiện chăm sóc. Chẩn đoán ra viện, theo dõi dại lên cơn. Đến trưa ngày 1-11, bệnh nhân tử vong.