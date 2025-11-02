Maldives trở thành quốc gia duy nhất cấm hút thuốc theo thế hệ

(GLO)- Bộ Y tế Maldives thông báo kể từ ngày 1-11 nước này sẽ thực thi lệnh cấm hút thuốc lá đối với bất kỳ ai sinh sau tháng 1-2007. Với quyết định này, Maldives trở thành quốc gia duy nhất áp dụng lệnh cấm thuốc lá theo thế hệ.

Maldives cấm tất cả những người sinh sau ngày 1-1-2007 hút thuốc lá, kể cả du khách quốc tế (ảnh minh họa).

Ý tưởng này do Tổng thống Mohamed Muizzu khởi xướng vào đầu năm 2025 nhằm “bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy một thế hệ không thuốc lá".

Theo quy định mới, những người sinh từ ngày 1-1-2007 trở đi bị cấm mua, sử dụng hoặc bán các sản phẩm thuốc lá trên lãnh thổ Maldives. Lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các dạng thuốc lá. Các nhà bán lẻ sẽ phải xác minh độ tuổi trước khi bán.

Biện pháp này cũng áp dụng cho du khách đến Maldives-một quốc gia với 1.191 hòn đảo san hô nhỏ nằm rải rác khoảng 800 km trên đường xích đạo và được biết là điểm đến sang trọng bậc nhất thế giới..

Bộ Y tế nước này cũng duy trì lệnh cấm toàn diện đối với việc nhập khẩu, bán, phân phối, sở hữu và sử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá điện tử, áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác.

Nếu bán các sản phẩm thuốc lá cho người chưa đủ tuổi sẽ bị phạt 50.000 rufiyaa tương đương 3.200 USD, trong khi sử dụng thiết bị vape bị phạt 5.000 rufiyaa tương đương với 320 USD.

Trước đó, New Zealand là quốc gia đầu tiên ban hành luật cấm hút thuốc lá thế hệ tương tự nhưng đã bãi bỏ luật này vào tháng 11-2023.