Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Phê duyệt bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật cho Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai vừa được Bộ Y tế phê duyệt bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật chuyên sâu, góp phần đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân trong khu vực.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai xác nhận ngày 29-10.

Theo đó, một số kỹ thuật chuyên sâu được phê duyệt bổ sung đợt này gồm: nội soi can thiệp, hồi sức cấp cứu, can thiệp mạch tim, can thiệp não, can thiệp tạng, lọc máu liên tục...

z7167401974185-6f51262e5b8209cc3fd4fd9031d9f637.jpg
Đoàn công tác Bộ Y tế thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: CTV

Trong gần 400 danh mục kỹ thuật được phê duyệt có kỹ thuật can thiệp mạch máu-đây được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạch máu, nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ, thuyên tắc phổi, tắc nghẽn động mạch chi dưới, cấy máy tạo nhịp, can thiệp tĩnh mạch, can thiệp tim bẩm sinh… Không chỉ điều trị, kỹ thuật can thiệp mạch còn giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, hỗ trợ các ca cấp cứu tim mạch nguy kịch-nơi thời gian vàng tính bằng phút.

Được biết, ngày 18-5-2025, đoàn công tác do Tiến sĩ Hà Anh Đức-Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã đến làm việc, thẩm định bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật chuyên sâu mới cũng như kiểm tra, ghi nhận hệ thống trang-thiết bị cùng đội ngũ nhân sự tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai.

Việc bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật chuyên sâu là bước tiến lớn trong công tác khám điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời mở ra cơ hội để người dân Gia Lai và khu vực lân cận được chăm sóc và điều trị bằng các kỹ thuật y khoa tiên tiến, rút ngắn thời gian cấp cứu, điều trị, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Sức khỏe

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Với phương pháp đi bộ kiểu Nhật, nhiều người đã cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp và tinh thần một cách rõ rệt. Ảnh minh họa: M.T/AI

Tăng tuổi thọ nhờ áp dụng phương pháp đi bộ kiểu Nhật

Sức khỏe

(GLO)- Các chuyên gia cho rằng, đi bộ không chỉ là hoạt động thể chất đơn giản mà còn là “liệu pháp vàng” giúp kéo dài tuổi thọ. Với phương pháp đi bộ kiểu Nhật-chú trọng nhịp thở, tư thế và sự đều đặn mỗi ngày, nhiều người đã cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp và tinh thần một cách rõ rệt.

Bí đỏ được xem là "thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Internet

Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

Dinh dưỡng

(GLO)- Bí đỏ là nguồn dinh dưỡng quý giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thị lực và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa, bí đỏ được ví như “thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi.

Trên 300 người cao tuổi Gia Lai được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt

Trên 300 người cao tuổi Gia Lai được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt

Sức khỏe

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới (9-10) và thực hiện mục tiêu quốc gia về phòng- chống mù lòa, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi (NCT), ngày 9-10, tại Trạm Y tế phường An Khê, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt thường gặp ở NCT.

Trứng luộc là một trong những món ăn đêm không gây tăng cân. Ảnh: M.T

Những món ăn đêm không gây tăng cân bạn nên biết

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơn đói vào đêm muộn là điều khó tránh, song ăn khuya không phải lúc nào cũng khiến bạn tăng cân. Chỉ cần chọn đúng thực phẩm, bạn vẫn có thể ngủ ngon mà không lo ảnh hưởng vóc dáng. Dưới đây là những món ăn đêm không gây tăng cân bạn có thể sử dụng.

null