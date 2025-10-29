Phê duyệt bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật cho Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai vừa được Bộ Y tế phê duyệt bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật chuyên sâu, góp phần đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân trong khu vực.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai xác nhận ngày 29-10.

Theo đó, một số kỹ thuật chuyên sâu được phê duyệt bổ sung đợt này gồm: nội soi can thiệp, hồi sức cấp cứu, can thiệp mạch tim, can thiệp não, can thiệp tạng, lọc máu liên tục...

Đoàn công tác Bộ Y tế thẩm định bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: CTV

Trong gần 400 danh mục kỹ thuật được phê duyệt có kỹ thuật can thiệp mạch máu-đây được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạch máu, nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ, thuyên tắc phổi, tắc nghẽn động mạch chi dưới, cấy máy tạo nhịp, can thiệp tĩnh mạch, can thiệp tim bẩm sinh… Không chỉ điều trị, kỹ thuật can thiệp mạch còn giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, hỗ trợ các ca cấp cứu tim mạch nguy kịch-nơi thời gian vàng tính bằng phút.

Được biết, ngày 18-5-2025, đoàn công tác do Tiến sĩ Hà Anh Đức-Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã đến làm việc, thẩm định bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật chuyên sâu mới cũng như kiểm tra, ghi nhận hệ thống trang-thiết bị cùng đội ngũ nhân sự tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai.

Việc bổ sung gần 400 danh mục kỹ thuật chuyên sâu là bước tiến lớn trong công tác khám điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời mở ra cơ hội để người dân Gia Lai và khu vực lân cận được chăm sóc và điều trị bằng các kỹ thuật y khoa tiên tiến, rút ngắn thời gian cấp cứu, điều trị, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.