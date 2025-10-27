Cảnh sát Giao thông dùng xe đặc chủng mở đường đưa thai phụ đi cấp cứu

(GLO)- Sáng 27-10, theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiến hành cấp cứu cho sản phụ được lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) dùng xe đặc chủng mở đường đưa đến bệnh viện.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 26-10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 19B đoạn qua xã Bàu Cạn thì nhận được tín hiệu nhờ giúp đỡ của 1 ô tô.

Lực lượng CSGT đã dùng xe đặc chủng dẫn xe chở thai phụ tới bệnh viện. Ảnh: Quang Nguyên

Trên xe lúc này chở theo thai phụ Đặng Thị Hồng Ánh (SN 1997, trú tại xã Bàu Cạn) đang mang thai 33 tuần tuổi có biểu hiện đau bụng dữ dội. Lo ngại cho sức khỏe của thai phụ nếu không cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng xấu, người nhà chị Ánh đã đề nghị lực lượng CSGT dẫn đoàn tới bệnh viện.

Nhận thấy sự việc khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Văn Quyết và Thiếu tá Trịnh Xuân Đoan của Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập tức dùng ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT để mở đường, dẫn cho xe ô tô chở thai phụ.

Chị Ánh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: ĐVCC

Sau khoảng 20 km, chị Ánh được đưa tới Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm ruột, rối loạn tiêu hóa. Qua thăm khám sản khoa, sức khỏe của mẹ và thai nhi đều ổn định. Trong tối 26-10, chị Ánh đã được cấp thuốc, đưa về nhà để tiếp tục theo dõi.

Sau vụ việc, người nhà chị Ánh đã đăng tải thông tin tìm kiếm cán bộ CSGT trên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn. Thông tin này đã nhận được sự tán thưởng của cộng đồng mạng trước hành động nhanh trí, kịp thời hỗ trợ người dân giúp thai phụ an toàn.