Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(GLO)- Ðầu tháng 10-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tiếp tục được chú trọng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 451 nghìn người cao tuổi (NCT), chiếm 13,89% dân số. Theo báo cáo của các TTYT trên địa bàn tỉnh, đến nay, đã có hơn 222 nghìn NCT được khám sức khỏe định kỳ, chiếm 49,21% số NCT.

Bà Trần Thị Lệ Kiều, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, cho biết: Hiện nay, vấn đề già hóa dân số đã và đang diễn ra nhanh chóng trên toàn quốc, tỉnh Gia Lai cũng không nằm ngoài xu hướng này. Điều đó đặt ra những thách thức không nhỏ cho hệ thống y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở trong chăm sóc sức khỏe người dân nói chung, NCT nói riêng.

Ngoài các cơ sở y tế công lập, nhiều cơ sở y tế tư nhân triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn. Ảnh: Như Nguyện

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về NCT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, đối với giai đoạn 2025-2030, tỉnh phấn đấu 100% NCT có thẻ BHYT, 90% được chăm sóc sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe...

Đến năm 2035, 100% xã, phường có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; 100% bệnh viện tuyến tỉnh có khoa lão khoa. Mục tiêu đến năm 2045, Gia Lai hoàn thiện hệ thống chăm sóc NCT “hiện đại-đồng bộ-bền vững”, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dân số già hóa nhanh. Đặc biệt, trong kế hoạch, tỉnh nhấn mạnh việc huy động khu vực tư nhân đầu tư phát triển viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc, các cơ sở phục hồi chức năng...

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng trong công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe NCT, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức dân số, thực hiện “Nội dung 2: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chi cục Dân số tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức dân số về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp tổ chức các đợt khám sức khỏe tổng quát, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở NCT như tăng huyết áp, đái tháo đường... đồng thời lập hồ sơ theo dõi, quản lý bệnh không lây nhiễm.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, viên chức dân số cấp xã và cộng tác viên dân số hiện làm việc hiệu quả, truyền tải được các thông điệp chăm sóc sức khỏe đến NCT. Bên cạnh đó, Hội NCT xã duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt CLB, tạo điều kiện lồng ghép tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe NCT.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT ngày càng được gia đình và cộng đồng chú trọng. Những thuận lợi trên đã và đang góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống cho NCT trên địa bàn tỉnh.

Ông Rmah Thanh (làng D, xã Gào) chia sẻ: “Tôi năm nay 77 tuổi, là thương binh. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương luôn dành sự quan tâm, chia sẻ và chăm lo cho NCT bằng nhiều hình thức; trong đó có việc chăm sóc sức khỏe cho NCT. Những điều này đã tạo điều kiện và động lực để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Với việc kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, các trạm y tế xã được đầu tư xây dựng, trang bị đầy đủ vật tư, thuốc men, đảm bảo nguồn nhân lực y tế đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung, NCT nói riêng ngày càng tốt hơn.

Theo ông Mai Hồng Thái, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bàu Cạn, trên địa bàn xã có 19 thôn, làng, 40% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc triển khai định kỳ 2 lần/năm thăm khám sức khỏe cho NCT tại trạm, đơn vị còn phối hợp triển khai các đợt thăm khám khác ngay tại thôn, làng, giúp NCT được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

“Trạm còn phối hợp lồng ghép tuyên truyền, tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho NCT trong các đợt sinh hoạt tại cộng đồng… giúp NCT nâng cao kiến thức trong chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, 100% số cụ từ 75 tuổi trở lên trên địa bàn xã đã có thẻ BHYT. Các cụ rất ý thức trong chăm sóc sức khỏe, ốm đau đều đến trạm thăm khám”, ông Thái cho biết.