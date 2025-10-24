Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Cần chính sách hỗ trợ tư nhân đầu tư trung tâm dưỡng lão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật Dân số, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần quy định rõ chính sách hỗ trợ tư nhân đầu tư trung tâm dưỡng lão.

Tham gia thảo luận về dự án Luật Dân số, đại biểu (ĐB) Lê Hoàng Anh đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại 3 điểm.

Thứ nhất là nguồn lực tài chính để thực hiện sẽ rất lớn. “Chúng ta đưa ra rất nhiều chính sách nổi rội, rất đúng, nhưng ngân sách có thể đảm bảo được không? Trong khi ngân sách Trung ương và địa phương đang chịu áp lực rất lớn cho chi thường xuyên. Chúng ta đang cố gắng tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên. Những chính sách đề ra từ Luật Dân số sẽ làm tăng chi thường xuyên”-ĐB Hoàng Anh nhận định.

gen-h-luat-dan-so-phong-benh-2.jpg
ĐB Lê Hoàng Anh cho rằng đối với chính sách thích ứng với già hóa dân số, cần thiết kế để có cơ chế toàn diện, liên thông, mang tính hệ thống. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ hai là yếu tố phối hợp liên ngành đòi hỏi phải chặt chẽ, nhưng dự thảo Luật thiếu các cơ chế phối hợp; sau này sẽ rất khó đánh giá ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Thứ ba là nguy cơ phát sinh thêm thủ tục hành chính, nếu không đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và dữ liệu dân số quốc gia; có thể đi ngược lại chủ trương về giảm thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, ĐB Lê Hoàng Anh cho rằng đối với chính sách thích ứng với già hóa dân số, cần thiết kế để có cơ chế toàn diện, liên thông, mang tính hệ thống.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số rất nhanh, dự báo đến năm 2050 là chạm ngưỡng. Tuy nhiên, nội dung chính sách được thiết kế ở chương 4 dự thảo Luật chủ yếu mang tính khuyến khích, chưa có khung pháp lý quy định trách nhiệm rõ ràng cho Nhà nước, địa phương và các tổ chức xã hội.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 17, quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, khuyến khích xã hội hóa dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng. Bổ sung vào Điều 18, quy định về đào tạo cấp chứng chỉ nghề chăm sóc người cao tuổi gắn với hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Về vấn đề này, quan điểm của Đảng thể hiện rõ qua Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị (về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân), Tổng Bí thư Tô Lâm cũng rất quan tâm đến việc hình thành các trung tâm dưỡng lão.

Tuy nhiên, xuất phát từ thói quen, văn hóa của người Việt, để đưa bố mẹ già đến trung tâm dưỡng lão cũng cần quá trình thay đổi về nhận thức, cần phải truyền thông. Để thay đổi nhận thức này cũng phải có nguồn nhân lực, tài chính.

Với Điều 19, ĐB Hoàng Anh đề nghị chỉnh lý để xác định Bộ Y tế sẽ là cơ quan chủ trì thực hiện chính sách; về các nguồn tài chính thì ngân sách Trung ương và địa phương cũng như Quỹ Bảo hiểm y tế phải đảm nhận. Tất cả phải được quy định rõ trong điều luật.

gen-h-luat-dan-so-phong-benh.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất Nhà nước hỗ trợ về đất đai cho tư nhân đầu tư viện dưỡng lão. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cũng bày tỏ sự quan tâm đến chính sách đối với người già. ĐB Cảnh cho biết đã trực tiếp khảo sát một viện dưỡng lão do tư nhân tự thuê đất đầu tư, nếu ở luôn tại chỗ mức phí là 20 triệu đồng/tháng; với mô hình “sáng đi chiều về”, mức phí 350-520 nghìn đồng/ngày được xem là quá cao so với mức lương hưu hiện tại.

“Để chăm sóc người cao tuổi, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, ở đây là hỗ trợ về đất đai là chính. Theo chủ cơ sở viện dưỡng lão, nếu được Nhà nước hỗ trợ về đất đai, mức phí có thể giảm gần 50%”-ĐB Cảnh phân tích.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tuyên truyền để các chủ tàu thuyền tránh bão. Ảnh: Công Cường

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

Thời sự

(GLO)- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đến trưa ngày 21-10, đơn vị đã chỉ đạo các các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển và rà soát, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển để phòng tránh bão số 12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

Thời sự

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất và các xã Gào, Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng: Các địa phương phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-10, tại xã Biển Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất, xã Gào và Biển Hồ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Thời sự

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

null