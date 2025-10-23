(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ vào chiều 23-10 đối với dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề xuất phải quy định nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa hoạt động nghiệp vụ báo chí để trục lợi.

Tham gia thảo luận đối với dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương bày tỏ quan tâm đến các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 9.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề xuất phải quy định nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa hoạt động nghiệp vụ báo chí để trục lợi. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo đại biểu (ĐB) Siu Hương, trong thực tế trong đời sống báo chí, có trường hợp không hẳn là đưa tin sai hoàn toàn, nhưng cách diễn đạt, giật tít, hoặc hình ảnh minh họa kèm theo gây hiểu lầm, dẫn đến hậu quả là cách hiểu chưa đúng với bản chất của nội dung vấn đề.

Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung, chỉnh sửa tại khoản 9 Điều 9 dự thảo Luật như sau: “thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án”.

Để tránh trường hợp các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa hoạt động nghiệp vụ báo chí để trục lợi, ĐB Hương đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung vào Điều 9 những hành vi bị cấm, sau khoản 14 là khoản 15 quy định cấm việc "lợi dụng hoạt động báo chí, truyền thông để thu lợi bất chính, can thiệp, gây áp lực, chi phối nội dung thông tin báo chí nhằm phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân; lợi dụng danh nghĩa báo chí, phóng viên, cơ quan báo chí để trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân".

Ngoài ra, ĐB Siu Hương tham gia vào khoản 6, Điều 16 dự thảo luật quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc có cơ chế đặc thù về tài chính, được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đại biểu, nội dung này giải thích cách hiểu về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện để quá trình thực hiện dễ áp dụng. Tuy nhiên, nếu diễn đạt như thế này nên đưa khoản 6 Điều 16 vào Điều 3 về giải thích từ ngữ sẽ phù hợp hơn.

Cuối cùng, ĐB Siu Hương tham gia vào Điều 4 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí. Điểm d khoản 3 Điều 4 của dự thảo luật quy định: Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số Việt Nam, tạo điều kiện cho người khuyết tật thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin báo chí.

Theo đại biểu, 2 nội dung được đề cập tại điểm d này có nội hàm khác nhau; đề nghị nên tách thành 2 điểm và viết lại như sau: Điểm d - góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, giữ gìn, phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Điểm e - tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật trong việc tiếp cận thông tin báo chí với các hình thức phù hợp, khuyến khích cơ quan báo chí phát triển sản phẩm truyền thông dành cho người yếu thế, người khuyết tật.