Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hội chẩn với chuyên gia Hà Nội để điều trị cho ca sĩ Siu Black

(GLO)- Tối 27-10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tổ chức cuộc hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ đầu ngành tại Hà Nội nhằm đánh giá tình trạng và hướng điều trị cho ca sĩ Siu Black.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khi nhập viện vào sáng 27-10, nữ ca sĩ trong tình trạng suy hô hấp cấp kèm nhiều bệnh nền phức tạp.

Trong những vlog đăng trên kênh cá nhân, ca sĩ Siu Black﻿ nhiều lần chia sẻ tình trạng sức khỏe sau khi mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Facebook nhân vật

Các chỉ số sinh tồn tại thời điểm nhập viện đều xấu: huyết áp trên 200 mmHg, nhịp thở tăng trên 30 lần/phút (tình trạng thở nhanh bất thường), nồng độ oxy trong máu giảm sâu.

Kết quả X-quang cho thấy, tổn thương lan tỏa 2 bên phổi, bóng tim rất to; xét nghiệm khí máu ghi nhận tình trạng oxy trong máu rất thấp, buộc phải hỗ trợ thở oxy bằng thiết bị chuyên dụng.

Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử suy thận nặng (giai đoạn 4-5), tăng huyết áp và đái tháo đường lâu năm.

Theo bác sĩ điều trị thông tin, đây là trường hợp cùng lúc mắc nhiều bệnh nền, cơ thể yếu, sức đề kháng giảm khiến bệnh nhân dễ bị tấn công bởi virus, vi trùng và việc đáp ứng với thuốc điều trị có thể chậm hơn người không mắc tiểu đường hoặc suy thận.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tham gia hội chẩn trực tuyến với chuyên gia đầu ngành tại Hà Nội vào tối 27-10. Ảnh: H.H

Hiện "họa mi núi rừng" không bị hôn mê và đã có một số chuyển biến tích cực. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều chỉnh phác đồ sau cuộc hội chẩn tối 27-10.

Đồng thời, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cũng liên tục phối hợp với các chuyên gia đầu ngành để có hướng xử trí kịp thời, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân.

Trước đó, ca sĩ Siu Black đã nhập viện tại 1 bệnh viện ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 10 ngày do sức khỏe suy giảm, sau đó chuyển sang Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để tiếp tục điều trị.