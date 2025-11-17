Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm cho người dân từ năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Bộ Y tế đề xuất triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Theo đó, sáng 17-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

image.jpg
Chính phủ đề xuất người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Ảnh: Như Nguyện

Cụ thể, Nghị quyết quy định 6 nhóm nhiệm vụ, trong đó có đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong đó, dự thảo Nghị quyết mà Chính phủ trình có nhóm chính sách về giảm chi phí y tế cho người dân, trong đó có chính sách từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Chính phủ đề xuất từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Cùng với đó, tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh BHYT để khám bệnh miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân và giao Chính phủ xác định các nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó về khám sức khỏe định kỳ, doanh nghiệp chi cho người lao động theo quy định, Quỹ BHYT, ngân sách nhà nước...

Trong đó, ngân sách nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỉ đồng/năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.

Về khám sàng lọc miễn phí, kinh phí sử dụng từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

