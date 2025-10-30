Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cứu sống bệnh nhân nguy kịch vì tai nạn giao thông

(GLO)- Tối 29-10, anh Rơ Mah Sư (SN 2008, ở làng Thung, xã Chư Prông) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông. Bệnh viện ngay lập tức báo động đỏ toàn viện, triển khai các biện pháp cấp cứu khẩn cấp giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Nghĩa-Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được.

Qua khám lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân có biểu hiện bụng chướng, đau, phản ứng thành bụng rõ; giảm thông khí phổi trái; biến dạng xương chi trái. Siêu âm FAST có dịch ổ bụng lượng vừa, dập lách.

Sau khi mổ, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp. Ảnh: Như Nguyện

Qua thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân sốc đa chấn thương, tổn thương nhiều cơ quan: ngực, bụng, xương chi, tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

“Ngay khi vào viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực theo quy trình ATLS (Advanced Trauma Life Support), đặt nội khí quản, đặt 3 đường truyền lớn, truyền dịch và máu khẩn, đặt ống dẫn lưu màng phổi trái, chuẩn bị mổ cấp cứu song song với hồi sức.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp y-bác sĩ dẫn lưu màng phổi trái, cắt lách, khâu cầm máu gan, cắt thận trái, khâu hai lớp vùng vỡ tâm vị dạ dày, dẫn lưu ổ bụng và cố định tạm thời xương gãy chi trái… Bệnh nhân được truyền tổng cộng 10 đơn vị máu và 6 đơn vị huyết tương, quá trình phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ”-bác sĩ Nghĩa thông tin.

Sau mổ, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và hồi sức tại Khoa Gây mê Hồi sức và hiện đã được chuyển đến điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số huyết động ổn định và đang dần hồi phục.

Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Nghĩa, đây là trường hợp điển hình của sốc đa chấn thương- bệnh cảnh cực kỳ nặng, có thể tử vong trong “giờ vàng” nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Ca bệnh thành công nhờ ê kíp y-bác sĩ nhận biết nhanh tình trạng sốc mất máu cấp; hồi sức song song với phẫu thuật kiểm soát tổn thương, truyền máu sớm, đúng tỷ lệ, đủ khối lượng-đây là yếu tố quyết định cứu sống bệnh nhân.

Đặc biệt, sự phối hợp liên khoa (Ngoại, Gây mê, Hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình) khẩn trương, chính xác và chuyên nghiệp đã góp phần cứu sống người bệnh.