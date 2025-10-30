Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cứu sống bệnh nhân nguy kịch vì tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 29-10, anh Rơ Mah Sư (SN 2008, ở làng Thung, xã Chư Prông) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông. Bệnh viện ngay lập tức báo động đỏ toàn viện, triển khai các biện pháp cấp cứu khẩn cấp giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. 

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Nghĩa-Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được.

Qua khám lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân có biểu hiện bụng chướng, đau, phản ứng thành bụng rõ; giảm thông khí phổi trái; biến dạng xương chi trái. Siêu âm FAST có dịch ổ bụng lượng vừa, dập lách.

z7171522452722-368996f369d12b8eb64d67df2e6d472d.jpg
Sau khi mổ, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp. Ảnh: Như Nguyện

Qua thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân sốc đa chấn thương, tổn thương nhiều cơ quan: ngực, bụng, xương chi, tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

“Ngay khi vào viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực theo quy trình ATLS (Advanced Trauma Life Support), đặt nội khí quản, đặt 3 đường truyền lớn, truyền dịch và máu khẩn, đặt ống dẫn lưu màng phổi trái, chuẩn bị mổ cấp cứu song song với hồi sức.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp y-bác sĩ dẫn lưu màng phổi trái, cắt lách, khâu cầm máu gan, cắt thận trái, khâu hai lớp vùng vỡ tâm vị dạ dày, dẫn lưu ổ bụng và cố định tạm thời xương gãy chi trái… Bệnh nhân được truyền tổng cộng 10 đơn vị máu và 6 đơn vị huyết tương, quá trình phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ”-bác sĩ Nghĩa thông tin.

Sau mổ, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và hồi sức tại Khoa Gây mê Hồi sức và hiện đã được chuyển đến điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số huyết động ổn định và đang dần hồi phục.

z7171522481496-840e40a1d5f6db2f7471ee77a1ca3baf.jpg
Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Nghĩa, đây là trường hợp điển hình của sốc đa chấn thương- bệnh cảnh cực kỳ nặng, có thể tử vong trong “giờ vàng” nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Ca bệnh thành công nhờ ê kíp y-bác sĩ nhận biết nhanh tình trạng sốc mất máu cấp; hồi sức song song với phẫu thuật kiểm soát tổn thương, truyền máu sớm, đúng tỷ lệ, đủ khối lượng-đây là yếu tố quyết định cứu sống bệnh nhân.

Đặc biệt, sự phối hợp liên khoa (Ngoại, Gây mê, Hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình) khẩn trương, chính xác và chuyên nghiệp đã góp phần cứu sống người bệnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

(GLO)- Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn, không có tiền đóng viện phí nhưng ông Nay Hil (SN 1964, làng Kênh Hmek, xã Ia Le) đã được ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nỗ lực cấp cứu, giành lại sự sống giữa lằn ranh sinh tử.

Có thể bạn quan tâm

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

Sức khỏe

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Sức khỏe

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

Sức khỏe

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

Bí đỏ được xem là "thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Internet

Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

Dinh dưỡng

(GLO)- Bí đỏ là nguồn dinh dưỡng quý giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thị lực và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa, bí đỏ được ví như “thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi.

Trên 300 người cao tuổi Gia Lai được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt

Trên 300 người cao tuổi Gia Lai được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt

Sức khỏe

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới (9-10) và thực hiện mục tiêu quốc gia về phòng- chống mù lòa, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi (NCT), ngày 9-10, tại Trạm Y tế phường An Khê, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt thường gặp ở NCT.

null