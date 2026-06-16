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Gia Lai: Tập huấn triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Từ ngày 15-6 đến 19-6, tại phường Pleiku, Sở Y tế phối hợp với Viettel chi nhánh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) toàn dân cho cán bộ, nhân viên y tế các xã, phường phía Tây tỉnh.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia tập huấn, các học viên được hướng dẫn chi tiết một số nội dung trọng tâm về quy trình vận hành hệ thống, cách thức thu thập, cập nhật và quản lý thông tin sức khỏe của người dân trên nền tảng số như: Bảo vệ dữ liệu cá nhân; an toàn hệ thống thông tin; công tác đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống phần mềm HSSKĐT; hướng dẫn cách theo dõi, kiểm tra, giám sát việc liên thông dữ liệu tại cơ sở y tế mình quản lý, đảm bảo dữ liệu được chuyển về hệ thống phần mềm HSSKĐT đầy đủ, chính xác và liên tục; hướng dẫn tạo lập, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện ứng dụng phổ cập HSSKĐT toàn dân.

Bên cạnh lý thuyết, đại diện Viettel chi nhánh Gia Lai trực tiếp hướng dẫn học viên thao tác quy trình tạo lập, quản lý tài khoản dựa trên mã định danh cá nhân; thiết lập quy trình liên thông thông suốt dữ liệu lịch sử khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến xã, phường; xử lý kỹ thuật liên thông giữa các tuyến và chuẩn hóa dữ liệu để hiển thị đồng bộ trên ứng dụng VNeID, cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người bệnh...

Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi và trực tiếp thực hành thao tác trên phần mềm. Qua thực hành, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối và đồng bộ dữ liệu tại cơ sở sẽ được chuyên gia kỹ thuật của Viettel giải đáp, tháo gỡ kịp thời.

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Từ ngày 15-6 đến 19-6, Sở Y tế phối hợp với Viettel chi nhánh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân cho cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, việc triển khai hệ thống HSSKĐT toàn dân là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh nhằm từng bước hình thành cơ sở dữ liệu HSSKĐT toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, góp phần phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và theo dõi sức khỏe người dân trên môi trường số; đồng thời tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, khám chữa bệnh, y tế dự phòng và chuyển đổi số ngành Y tế.

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