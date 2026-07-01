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Gia Lai: Tổng rà soát, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về tổng rà soát kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành và các Tổ công tác liên ngành để tổ chức rà soát, thu thập thông tin, kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc kiểm tra được thực hiện theo phương châm “rõ mục tiêu - rõ lực lượng - rõ kết quả - kiểm đếm được” gắn với trách nhiệm người đứng đầu; bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, tạo sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

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Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức ký cam kết các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Ảnh: Vũ Thảo

Đợt tổng rà soát tập trung vào toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đến quảng cáo và tiêu thụ.

Các mặt hàng trọng điểm gồm: lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng; chất phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo quản, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học và các sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Đối tượng trọng điểm là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm; cơ sở giết mổ; doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn tập thể, trường học, bệnh viện; các cơ sở từng vi phạm; doanh nghiệp có quy mô lớn; các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm…

Địa bàn trọng điểm là khu vực cận biên giới, cửa khẩu, cảng biển, các kho ngoại quan, kho hàng online, kho lạnh bảo quản thực phẩm, làng nghề chế biến thực phẩm, chợ đầu mối thực phẩm, các sàn thương mại điện tử, khu vực quanh trường học, khu công nghiệp…

Tổ công tác liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý; đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và điều tra dòng tiền nhằm triệt để xử lý hành vi phạm tội.

Bên cạnh công tác kiểm tra, các lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, công khai kết quả xử lý các vụ việc điển hình; vận động người dân tham gia tố giác vi phạm thông qua đường dây nóng, ứng dụng VNeID và các hình thức khác.

Kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh đến hết năm 2026, trong đó đợt cao điểm thực hiện đến ngày 7-8-2026.

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