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Tây Phi tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh Ebola

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NHÃ UYÊN (theo NDO, Znews)

(GLO)- Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đang tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập khu vực này.

Theo đó, các quốc gia thành viên ECOWAS đã kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tăng cường công tác giám sát tại các sân bay, cửa khẩu biên giới và những điểm nhập cảnh quan trọng.

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Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bắc Kivu (CHDC Congo). Ảnh: THX/TTXVN

Ông Mamadou Diarrassouba - Giám đốc điều hành Trung tâm Giám sát và Kiểm soát Dịch bệnh ECOWAS - cho biết: Mặc dù đánh giá nguy cơ cho thấy Tây Phi hiện vẫn tương đối ít bị ảnh hưởng, song cũng phải luôn duy trì sự cảnh giác.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, đợt bùng phát dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016 đã cho thấy trong lĩnh vực y tế, chi phí cho công tác chuẩn bị luôn thấp hơn chi phí ứng phó.

Đợt bùng phát dịch Ebola từ năm 2014 đến 2016 được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử khi khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế của các quốc gia trong khu vực này.

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