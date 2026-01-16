Tin thế giới tối 16-1: Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi cải cách ngành dầu khí

(GLO)- Pháp muốn sở hữu tên lửa tương tự Oreshnik; Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi cải cách ngành dầu khí; Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 5 năm tù; Thái Lan gây mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 16-1.

Pháp muốn sở hữu tên lửa tương tự Oreshnik

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp cùng các đối tác châu Âu sẽ tăng tốc phát triển các loại vũ khí tầm xa mới, sau khi Nga sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik – loại vũ khí mà ông đánh giá có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong ngắn hạn.

Phát biểu trước binh sĩ tại căn cứ không quân Istres–Le Tube ngày 16-1, ông Macron cảnh báo châu Âu đang nằm trong tầm bắn của các hệ thống vũ khí mới này. Ông nhấn mạnh Pháp mong muốn sở hữu năng lực tương tự thông qua sáng kiến mang tên ELSA.

Ảnh chụp màn hình từ camera giám sát cho thấy một vụ tấn công nghi là bằng tên lửa Oreshnik của Nga ở Ukraine. Ảnh: Mạng xã hội

Theo ông, nếu muốn duy trì uy tín chiến lược, châu Âu – đặc biệt là Pháp, quốc gia có nền tảng công nghệ nhất định – cần sớm phát triển các loại vũ khí mới có khả năng tạo ra thay đổi trong ngắn hạn.

Ông Macron cho biết Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Đức và Anh để thúc đẩy mạnh mẽ năng lực tấn công tầm xa, qua đó củng cố độ tin cậy quân sự và hỗ trợ cho năng lực răn đe hạt nhân của châu Âu.

Venezuela: Tổng thống lâm thời kêu gọi cải cách ngành dầu khí

Ngày 15-1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez kêu gọi Quốc hội nước này thông qua kế hoạch cải cách ngành dầu khí nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: AP

Phát biểu khi trình bày báo cáo thường niên trước Quốc hội, bà Rodríguez cho biết các cải cách sẽ góp phần cải thiện môi trường hoạt động của ngành dầu khí và nâng cao năng lực hợp tác với các đối tác bên ngoài. Sản lượng dầu của Venezuela đạt khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 12 vừa qua và nguồn thu từ xuất khẩu dầu sẽ được ưu tiên cho y tế công cộng, phát triển kinh tế và các dự án hạ tầng.

Tổng thống lâm thời Rodríguez nhấn mạnh Venezuela đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng và chính phủ sẽ tìm kiếm các giải pháp thực tế đa dạng hơn trong quan hệ kinh tế đối ngoại. Hiện tại, Caracas sẵn sàng xử lý quan hệ với tất cả các đối tác, bao gồm cả Mỹ, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 5 năm tù

Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc hôm nay (16-1) đã kết án cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol 5 năm tù vì tội danh cản trở các nhà điều tra bắt giữ ông vào năm ngoái.

Đây là bản án đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12-2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Bản án do tòa đưa ra chỉ bằng 1/2 so với yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đưa ra hồi tháng trước. Các công tố viên đặc biệt cho rằng cựu Tổng thống Yoon đã phạm tội nghiêm trọng khi tư nhân hóa các thể chế nhà nước với mục đích che giấu và biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

Bản án dự kiến ​​sẽ có tác động đến phán quyết của tòa vào tháng tới về các cáo buộc ông Yoon đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy thông qua sắc lệnh áp thiết quân luật chớp nhoáng.

Cựu Tổng thống Yoon đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa liên quan đến âm mưu thiết quân luật, cáo buộc tham nhũng của vợ ông và cái chết của một lính thủy đánh bộ Hàn Quốc năm 2023.

Kỹ sư xây dựng được giao sứ mệnh tái thiết Dải Gaza

Ủy ban kỹ trị Palestine phụ trách quản lý Dải Gaza có cuộc họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập) trong ngày 16-1. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi các phe phái Palestine đạt được thỏa thuận về việc thành lập ủy ban kỹ trị quản lý Gaza và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ bảo trợ.

Ông Ali Shaath - người đứng đầu ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên. Ảnh: Times of Israel

Ông Ali Shaath, sinh ra tại Gaza, là người đứng đầu ủy ban kỹ trị mới gồm 15 thành viên. Trọng tâm của ông sẽ là tái thiết cơ sở hạ tầng tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Ông Shaath sinh năm 1958 tại Khan Yunis, xuất thân từ một gia đình có truyền thống tham gia chính trị. Từng học tập tại London và Cairo, Ali Shaath có bằng Tiến sĩ về Quy hoạch Hạ tầng và Phát triển Đô thị của Đại học Queen’s của Anh. Với nền tảng là một kỹ sư xây dựng, ông được nhìn nhận rộng rãi như một chuyên gia kỹ thuật hơn là một nhân vật chính trị.

Ở giai đoạn đầu, ông Shaath cho biết ủy ban của mình sẽ tiếp quản việc điều hành vùng lãnh thổ hiện do Israel quản lý, trước khi dần tiếp nhận các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Hamas.

Bụi mịn dày đặc, Thái Lan gây mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm

Cục Gây mưa Hoàng gia và Hàng không Nông nghiệp Thái Lan (DRRAA) trong tuần này đã triển khai các chuyến bay khẩn cấp nhằm phân tán và làm loãng các hạt PM 2.5 khi chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hiểm ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Máy bay được điều động gây mưa nhân tạo ở Thái Lan. Ảnh: Nation

Ông Rachen Silparaya, người đứng đầu DRRAA cho biết, nồng độ bụi mịn đã vượt ngưỡng an toàn quốc gia là 37,5microgam/m³. Các cảm biến chất lượng không khí đầu tuần này tại Bangkok và một số khu vực hiển thị màu cam và đỏ, cho thấy mức độ ô nhiễm từ “không tốt cho sức khỏe” đến “nguy hại” đối với cộng đồng nói chung.

Tình trạng ô nhiễm này xuất phát từ trạng thái khí quyển “đóng” và khả năng thông gió kém, khiến các chất ô nhiễm bị giữ lại gần mặt đất. Việc gia tăng các điểm nóng trong khu vực (chủ yếu do đốt rác thải nông nghiệp trong lãnh thổ Thái Lan và các nước láng giềng) càng làm tình trạng sương mù ô nhiễm tích tụ nghiêm trọng hơn.

Trước tình hình này, ông Rachen đã ra lệnh tăng ngay tần suất bay tại một số căn cứ không quân trọng điểm.