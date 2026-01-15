Tin thế giới tối 15-1: Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela

(GLO)- Tổng thống Mỹ lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela; Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp; Iran mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa; Hàn Quốc họp khẩn vì thuế quan Mỹ;.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-1.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela

Ngày 14-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có một cuộc điện đàm kéo dài, đánh dấu lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi quân đội Mỹ đột kích và trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez lần đầu tiên điện đàm. Ảnh: India Today

Trong một bài đăng riêng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết đang đạt được “những tiến triển to lớn”, đồng thời nhấn mạnh: “Dầu mỏ, Khoáng sản, Thương mại và, dĩ nhiên, An ninh quốc gia” là những chủ đề đã được thảo luận.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hi vọng: “Quan hệ đối tác giữa Mỹ và Venezuela sẽ là một mối quan hệ ngoạn mục CHO TẤT CẢ. Venezuela sẽ sớm trở nên vĩ đại và thịnh vượng trở lại, thậm chí có lẽ còn hơn bao giờ hết!”.

Về phía mình, bà Rodriguez mô tả cuộc điện đàm là “dài, hiệu quả và lịch sự”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về một chương trình nghị sự song phương nhằm mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Theo RT, cuộc điện đàm này cho thấy sự thay đổi giọng điệu, sau khi trước đó bà Rodriguez từng tuyên bố cứng rắn rằng sẽ không có “đặc vụ nước ngoài” nào kiểm soát Venezuela hay biến nước này thành một “thuộc địa”.

Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp

Ngày 15-1, Nga đã quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Anh sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng người này là gián điệp của Anh.

Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp. Ảnh: Internet

FSB đã nêu rõ danh tính nhà ngoại giao nêu trên và cho biết người này hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao cho cơ quan tình báo Anh. Theo thông báo, nhà ngoại giao này được yêu cầu rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập Đại biện lâm thời của Anh tại Moscow để phản đối vụ việc; đồng thời cảnh báo rằng nếu London tiếp tục làm leo thang tình hình, phía Nga sẽ kiên quyết đưa ra phản ứng tương xứng.

Iran mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa

Iran đã mở lại không phận sau gần 5 giờ tạm đóng vì lo ngại nguy cơ xảy ra hành động quân sự giữa Mỹ và Iran, khiến nhiều hãng hàng không buộc phải hủy, chuyển hướng hoặc hoãn chuyến.

Iran mở lại không phận sau gần 5 giờ đóng cửa. Ảnh: Euronews

Theo thông báo trên trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Iran bắt đầu đóng không phận từ 17h15 ngày 14-1 (giờ Mỹ), chỉ cho phép các chuyến bay quốc tế đi và đến Iran có sự cho phép chính thức.

Lệnh đóng cửa được dỡ bỏ ngay trước 22h cùng ngày, theo dữ liệu từ Flightradar24. Năm chuyến bay của các hãng Iran gồm Mahan Air, Yazd Airways và AVA Airlines là những chuyến đầu tiên nối lại hành trình qua không phận nước này.

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Mỹ công bố kế hoạch áp thuế mới với chip

Ngày 15-1, Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tác động từ kế hoạch của Mỹ áp thuế 25% đối với một số mặt hàng bán dẫn nhập khẩu, đồng thời thảo luận các biện pháp ứng phó để bảo vệ ngành công nghiệp chip trong nước.

Hàn Quốc họp khẩn về kế hoạch áp thuế chip của Mỹ. Ảnh: chosun

Theo hãng tin Yonhap, cuộc họp do Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Kim Jung Kwan chủ trì, diễn ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với một số loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tạm nhập, tái xuất ở thị trường Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Kim Jung Kwan tuyên bố sẽ tìm cách để giảm thiểu tác động tiêu cực thuế mới của Mỹ, đồng thời thu thập ý kiến và trao đổi chặt chẽ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn cũng như khoáng sản trọng yếu bị ảnh hưởng bởi quy định mới này.

Nhật Bản - Philippines tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Ngày 15-1, Philippines và Nhật Bản đã ký Thỏa thuận Mua sắm và Hỗ trợ chéo, cho phép lực lượng của hai nước trao đổi vật tư và dịch vụ, với mục tiêu tăng cường hợp tác an ninh nhằm đối phó với căng thẳng khu vực leo thang.

Thỏa thuận được thiết kế để cho phép cung cấp nhanh chóng vật tư và dịch vụ giữa quân đội hai nước, được ký kết ít tháng sau khi Thỏa thuận Tiếp cận tương hỗ mang tính bước ngoặt giữa hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á có hiệu lực.

Dịp này, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng công bố viện trợ an ninh và phát triển kinh tế mới trị giá 6 triệu USD cho Philippines.