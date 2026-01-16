Tin thế giới sáng 16-1: Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 liên quan lệnh trừng phạt Venezuela

(GLO)- Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 liên quan lệnh trừng phạt Venezuela; Binh sĩ Pháp đã có mặt tại Greenland; Ukraine thừa nhận mặt trận phía nam cam go; Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực tại Gaza cho Ủy ban kỹ trị Palestine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-1.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 liên quan lệnh trừng phạt Venezuela

Ngày 15-1, Mỹ thông báo lực lượng nước này đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu tại khu vực Caribe. Đây là con tàu thứ 6 bị bắt giữ kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa khu vực nhằm ngăn chặn các tàu bị trừng phạt đến hoặc rời Venezuela.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 tại Caribe liên quan lệnh trừng phạt Venezuela. Ảnh: Sec_Noem/X

Bộ Chỉ huy miền Nam nước Mỹ (SOUTHCOM) cho biết: Thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ đã bắt giữ tàu Veronica trong một chiến dịch rạng sáng, không xảy ra sự cố.

Cơ quan này nhấn mạnh: “Lượng dầu duy nhất rời khỏi Venezuela sẽ là lượng dầu được điều phối hợp pháp và đúng quy định”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho hay một đội đặc nhiệm của Lực lượng Tuần duyên đã lên kiểm soát con tàu, mô tả đây là “một tàu chở dầu thuộc 'hạm đội ma' bị trừng phạt”.

Theo bà, con tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2022, từng đi qua vùng biển Venezuela và hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt tại Caribe do Tổng thống Trump ban hành.

Binh sĩ Pháp đã có mặt tại Greenland

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã có mặt tại đảo Greenland và lực lượng bổ sung sẽ đến đây trong vài ngày tới.

Nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã đến Greenland. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ không quân Istres gần Marseille, ông Macron cho biết: "Nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đã có mặt tại thực địa. Lực lượng tăng viện sẽ tới đây trong những ngày tới, gồm các đơn vị thuộc hải, lục và không quân”.

Ông Macron khẳng định Pháp và các nước châu Âu phải tiếp tục hiện diện ở "bất cứ nơi nào mà lợi ích của chúng ta bị đe dọa và kiên quyết bảo vệ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ", song cũng nhấn mạnh không được làm leo thang căng thẳng. "Đây là vai trò của Pháp khi sát cánh với một quốc gia có chủ quyền bảo vệ lãnh thổ", ông nói.

Ukraine thừa nhận mặt trận phía Nam cam go

Quân đội Ukraine xác nhận tình hình ở tiền tuyến miền Nam nước này vẫn rất khó khăn khi các lực lượng Nga tiếp tục nã pháo và tấn công bằng tiêm kích, máy bay không người lái (UAV).

Báo Pravda ngày 15-1 trích dẫn thông cáo của Các lực lượng quốc phòng miền Nam Ukraine cho biết đã xảy ra 33 cuộc đụng độ với quân Nga trong 24 giờ trước đó.

Ảnh minh họa: UNN.UA

Cụ thể, tại mặt trận Oleksandrivka, quân Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công gần các khu dân cư Sicheve và Zlahoda cũng như hướng về các khu dân cư Ivanivka và Nove Zaporizhzhia. Kiev không đề cập đến tổn thất trong các vụ giao tranh này.

Theo quân Ukraine, họ đã đẩy lùi 20 cuộc tấn công của đối phương ở mặt trận Huliaipole cũng như ngăn chặn thành công 2 vụ tập kích của binh lính Nga ở khu vực Orikhiv.

Quân đội Ukraine thống kê, trong các cuộc tấn công nói trên, các lực lượng Moscow đã huy động 1.800 UAV cảm tử các loại, mang theo 240 quả đạn, đồng thời triển khai các máy bay chiến đấu thả gần 50 quả bom dẫn đường.

Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực tại Gaza cho Ủy ban kỹ trị Palestine

Ngày 15-1, một quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo, lực lượng này hoan nghênh việc công bố thành lập Ủy ban kỹ trị Palestine, đồng thời khẳng định sẵn sàng chuyển giao các trách nhiệm quản lý tại Dải Gaza cho Ủy ban này trong khuôn khổ kế hoạch nhiều giai đoạn do Mỹ đề xuất, nhằm chấm dứt xung đột và định hình tương lai Gaza sau chiến sự.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Thành phố Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, ngày 14-1 thông báo việc thành lập một Ủy ban quyền kỹ trị Palestine có tên gọi Ủy ban quốc gia điều hành Gaza (NCAG).

Theo tuyên bố chung của các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên, do ông Ali Shaath, một cựu quan chức Chính quyền Palestine đứng đầu. Các thành viên khác bao gồm đại diện khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và những nhân vật độc lập, được cả Hamas và Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine (Fatah) chấp thuận.

Thái Lan dự kiến ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin vào tháng 5

Truyền thông Thái Lan cho biết ông Thaksin Shinawatra dự kiến đủ điều kiện được ân xá vào tháng 5, sau khi chấp hành 8 tháng tù, tương đương 2/3 thời hạn án phạt theo quy định của ngành cải huấn.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin về khả năng ông Thaksin được ân xá đã được truyền thông Thái Lan đưa tin rộng rãi ngày 15-1 sau khi ông được các con và cháu đến thăm tại nhà tù Trung tâm Klongprem.

Việc xem xét phân loại tù nhân thường được tiến hành 4 lần một năm - vào tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 - theo quy định cấp Bộ năm 2019 về các đặc quyền và điều kiện giảm án, ân xá và phóng thích tù nhân.

Trong trường hợp của Thaksin, ông bị Tòa án Tối cao tuyên án một năm tù và bắt đầu thụ án từ ngày 9-9-2025. Nguồn tin cho biết đối với phạm nhân đang thụ án một năm, điều kiện để được tạm tha là phải chấp hành ít nhất 2/3 thời hạn án phạt, tức là 8 tháng. Do đó, ông Thaksin dự kiến sẽ đủ điều kiện được tạm tha vào tháng 5 năm nay.