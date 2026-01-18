Tin thế giới tối 18-1: Mỹ muốn các nước chi 1 tỷ USD để có ghế trong Hội đồng Hòa bình Gaza

(GLO)- Mỹ muốn các nước chi 1 tỷ USD để có ghế trong Hội đồng Hòa bình Gaza; Hàn Quốc triển khai tên lửa "quái vật" để răn đe Triều Tiên; Cháy rừng lại bùng phát sát thủ đô Tokyo của Nhật Bản; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 18-1.

Mỹ muốn các nước chi 1 tỷ USD để có ghế trong Hội đồng Hòa bình Gaza

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn các quốc gia đóng góp ít nhất 1 tỷ USD để có ghế thường trực trong Hội đồng Hòa bình cho dải Gaza - hãng Bloomberg đưa tin, trích dẫn dự thảo hiến chương của hội đồng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Bloomberg trích dẫn ý của ông Trump trong dự thảo tài liệu về Hội đồng Hòa bình cho Gaza: “Mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ trong hội đồng không quá ba năm kể từ thời điểm ký kết, tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ tịch. Thời hạn thành viên ba năm sẽ không áp dụng cho các quốc gia đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền mặt cho hội đồng hòa bình trong năm đầu tiên sau khi thỏa thuận có hiệu lực”.

Dự thảo cũng nêu rõ rằng ông Trump sẽ quyết định chính xác ai sẽ được mời tham gia "Hội đồng Hòa bình". Các quyết định sẽ được đưa ra bằng bỏ phiếu đa số, với mỗi quốc gia nhận được một phiếu bầu. Tuy nhiên, tất cả các quyết định phải được chủ tịch phê duyệt, theo hãng tin này.

Tin tức cho hay, Tổng thống Mỹ Trump đã mời nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trở thành một trong những người sáng lập Hội đồng Hòa bình dải Gaza.

Quân Nga vấp phải những cuộc phản kích dữ dội của Ukraine ở Kupyansk

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho rằng dù lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tái chiếm Kupyansk bằng những cuộc phản kích dữ dội, quân đội Nga vẫn đang tiến bước ở ngoại vi thị trấn này thuộc tỉnh Kharkov.

Quân đội Ukraine. Ảnh: FT

"Tuần này, quân đội của chúng tôi đã tiến sâu vào vùng ngoại vi phía Đông Nam của Kupyansk. Phía đông nam Kupyansk, chúng ta đang tiếp tục phát huy thành quả đạt được gần làng Kovsharovka. Đối phương đang cố gắng phản kích mạnh mẽ ở đó, nhưng đã không thành công trong tuần này", ông nói.

Hôm 16-1, Thượng tướng Sergey Kuzovlev, chỉ huy Cụm tác chiến phía Tây, báo cáo rằng Kupyansk đã hoàn toàn bị các đơn vị Nga chiếm giữ, bất chấp những nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột nhập vào thị trấn.

Hàn Quốc triển khai tên lửa "quái vật" để răn đe Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận nước này đã bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 để "cân bằng khả năng răn đe" trước các nguy cơ hạt nhân từ Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhapnews

Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 18-1 cho biết: "Do đã ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân nên Hàn Quốc không thể sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Vì lẽ đó, tôi cho rằng chúng ta cần tăng cường đáng kể số tên lửa Hyunmoo-5 để cân bằng khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên".

Trong thời gian qua, Seoul đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của những loại vũ khí tấn công tầm xa trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến. Tên lửa Hyunmoo-5 là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Hàn Quốc nhằm răn đe và đáp trả nếu cần thiết. Toàn bộ quá trình triển khai tên lửa này dự kiến sẽ hoàn tất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung, vốn kết thúc vào tháng 6-2030.

Cháy rừng lại bùng phát sát thủ đô Tokyo của Nhật Bản

Trong khi đám cháy rừng nghiêm trọng tại Yamanashi - giáp ranh thủ đô Tokyo của Nhật Bản, vẫn đang tiếp tục lan rộng, lại xuất hiện thêm một đám cháy rừng khác ở Shizuoka - địa phương ngay bên cạnh Yamanashi.

Cháy rừng bùng phát từ 17-1 tại Shizuoka, Nhật Bản. Ảnh: NHK

Đám cháy mới bùng phát vào khoảng 12h ngày 17-1 và chỉ sau chưa đầy 5 giờ đồng hồ, đám cháy đã thiêu rụi 1 hecta rừng. Mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã lập tức điều trực thăng và các phương tiện chuyên dụng để dập lửa, nhưng đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng.

Ngay từ đầu giờ sáng 1-/1, hoạt động chữa cháy đã được tiếp tục với quy mô lớn hơn, nhưng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa.

Trong khi đó, đám cháy rừng bùng phát từ sáng ngày 8/1 tại ngọn núi Ogiyama thuộc tỉnh Yamanashi, vẫn đang tiếp tục lan rộng. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tới 376 hecta rừng bị thiêu cháy hoàn toàn, đồng thời, có 138 hộ gia đình với 158 người đang phải nhận lệnh đi lánh nạn để bảo đảm an toàn.

Phát hiện viên kim cương xanh siêu hiếm

Một viên kim cương xanh tự nhiên thuộc Type IIb, nhóm kim cương cực kỳ hiếm chiếm chưa tới 0,1% tổng lượng kim cương tự nhiên, vừa được phát hiện tại mỏ Cullinan của Nam Phi. Viên kim cương sở hữu sắc xanh sâu và độ tinh khiết được mô tả là “xuất sắc” về cả màu lẫn độ trong.

Viên kim cương xanh này nặng đến 41,82 carat, với màu xanh được hình thành do nguyên tố boron trong cấu trúc carbon. Ảnh: Petra Diamonds

Tập đoàn khai thác kim cương Petra Diamonds cho biết viên kim cương xanh này nặng đến 41,82 carat, với màu xanh được hình thành do nguyên tố boron trong cấu trúc carbon. Viên kim cương xanh có hình dạng thô rất đặc biệt, đem đến nhiều khả năng cắt gọt khác nhau, nên được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường đấu giá cao cấp sau khi được chế tác.

Dù công ty chưa đưa ra mức giá dự kiến, các nhà phân tích cho rằng dựa trên các tiền lệ lịch sử như viên kim cương xanh 39,34 carat từng được bán với giá khoảng 40 triệu USD năm 2021, báu vật mới tại Cullinan hoàn toàn có thể đạt hoặc vượt mốc 40 triệu USD, tùy chất lượng sau khi cắt và diễn biến thị trường.